El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, sigue considerando correcta su decisión de retirarse de la Fórmula 1 al final de la pasada temporada y se muestra satisfecho con su nueva etapa fuera de los circuitos, además de manifestar que se alegra de que el español Fernando Alonso tenga un coche más competitivo este año.

«No me arrepiento de haberme retirado. Si me arrepintiera ahora, la decisión no habría sido tan buena. De momento me va tan bien, que no sé cómo me irá dentro de medio año. Eso forma parte del viaje de descubrimiento que tengo por delante», declaró a las cadenas alemanas RTL y ntv.

Sin embargo, el tetracampeón del mundo no quiso descartar por completo un posible regreso a la categoría reina del automovilismo. «También podría ser que en medio año me vuelva loco, no aguante más en el sofá y quiera volver a conducir. Todo es concebible en este momento», dijo el piloto, de 35 años.

Desde la distancia, Vettel observa actualmente los grandes progresos realizados desde principios de esta temporada por su antigua escudería, Aston Martin. Su sucesor, el español Fernando Alonso, ha terminado en el podio en tercera posición en las dos carreras disputadas hasta ahora, lo que supone una gran mejora respecto a los pobres resultados logrados por el alemán en el mismo equipo.

Vettel comentó que fue una sensación «un poco extraña» ver que el coche iba tan rápido. «Obviamente, sería más fácil -pensar que fue una buena decisión retirarse- si el coche no fuera tan bueno ahora, pero la alegría realmente supera todo lo demás, sobre todo por ver que el equipo, donde conozco a los chicos y chicas, tiene un coche mejor este año», manifestó.

«Por supuesto, está el trabajo del año pasado, pero hay tanta gente que contribuye a la creación de un coche como este que cuanto más tiempo pasa, menos tengo que ver con él», dijo. «Me alegro por él -Alonso-. También tuvo algunos años en los que no tuvo un buen coche, así que tal vez ahora tenga una segunda primavera», finalizó sobre el asturiano.