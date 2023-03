El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aceptó su sanción después del accidente que provocó este domingo en el Gran Premio de Portugal, como explicó, por un bloqueo en los frenos, y confesó que «lo más importante» es que el portugués Miguel Oliveira (Aprilia) «está bien».

«Hoy lo más importante es que Miguel esté bien. Se me ha bloqueado el freno delantero y he podido esquivar a Martín, pero no a Oliveira. Lo siento mucho por él, por su equipo y por los aficionados portugueses. Estoy muy de acuerdo con la sanción», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera peleaba en las primeras vueltas por los puestos de arriba y en la curva tres hizo un recto en el que tocó primero a Jorge Martín (Ducati) y después atropelló a Oliveira y su moto. «Tengo algunas lesiones en la mano y en la rodilla. Ya veremos de qué se trata, pero mi condición ahora no es lo más importante. Nunca quieres tener este tipo de incidentes y terminar las carreras así», afirmó.

«La única forma que tenemos de conseguir ir rápidos es frenando tarde, pero mi intención no era la de atacar. En la primera vuelta ya había tenido un pequeño bloqueo del freno delantero sin consecuencias, pero luego hemos tenido mala suerte», añadió.

Márquez cerró con el abandono y el percance en carrera una semana de estreno del Mundial que fue mejorando en Portimao, con la pole conseguida el sábado. «Solamente puedo pedir disculpas. Ha sido un fin de semana agridulce. Debemos mantener las mismas expectativas, aprender de los errores y seguir mejorando», terminó.