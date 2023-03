El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) confesó que vivió un «sábado increíble e inesperado» después de hacer la pole del Gran Premio de Portugal y después ser tercero en la primera carrera al sprint del Mundial.

«Estoy muy contento, ha sido un sábado increíble e inesperado. Ayer trabajamos mucho con el equipo tanto en la moto como en mi estilo de pilotaje, y se ha podido notar hoy», dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera sorprendió en el primer momento de la verdad en una campaña en la que empezaba a priori muy lejos de las Ducati y con las dudas de los últimos años. «Las carreras cortas se adaptan mejor a mi estilo y podemos sacar buenos resultados. Debemos sacar el máximo de estas oportunidades para lograr buenos puntos», afirmó.

Así, el ocho veces campeón del mundo aprovechó su momento en la Q2 con el rebufo de la Ducati y se hizo con la pole. Después, fue tercero en el sprint de Portimao. «He logrado mantenerme en el grupo y luchar por adelantar, sobre todo al final de la carrera. En el último sector tenemos margen de mejora, pero podemos sacar algo de ventaja en las frenadas», apuntó.

«Estoy muy agradecido a mi equipo por aconsejarme y sugerirme ciertos cambios para llevar mejor la moto. A veces es complicado aceptarlo, pero les he hecho caso y la mejora ha sido evidente. Me lo he pasado bien en la carrera al sprint», terminó.