El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que, aunque la gente «sienta un poco de pena» y crea que se equivocó con sus cambios de equipo en la Fórmula 1, él considera que solo ha tenido «cuatro años frustrantes» en su carrera deportiva, todos en McLaren y porque el coche «no era competitivo».

«A veces siento desde fuera que la gente siente un poco de pena por los movimientos que he hecho en mi carrera, pero los hechos no me lo dicen de esa manera, estoy feliz de aclararlo», señaló el asturiano en una entrevista con el canal de televisión británico Channel 4.

En este sentido, el bicampeón del mundo considera que solo sus años en McLaren-Honda, entre 2015 y 2018, fueron realmente duros. «Diría que de 20 años de mi carrera, tuve cuatro años frustrantes en un McLaren-Honda que no era competitivo. Pero en 16 años de mi vida he estado en la Fórmula 1 luchando por podios y victorias, y eso es algo bastante único», indicó.

Alonso, que ha subido al podio en las dos primeras carreras del Mundial de Fórmula 1 2023, reconoció también que tenía esperanza en ser competitivo desde que se anunciaron las nuevas reglas del 'Gran Circo'. «Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año de prepararme bien», manifestó.

«A partir de la mitad del año, cuando firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin y en prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche... Fue algo personal; si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en la Fórmula 1», apuntó.