El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que fallaron al objetivo de este viernes de ir directos a la Q2 en el Gran Premio de Portugal, primera cita del Mundial, y por tanto tendrán que seguir trabajando para buscar la mejor posición posible en la parrilla de carrera.

«No ha sido un día increíble porque no hemos conseguido pasar directamente a la Q2, pero ha ido mejor que en los entrenamientos de pretemporada», dijo el ocho veces campeón del mundo en declaraciones facilitadas por su equipo, después de ser decimocuarto.

El de Cervera habló de su punto débil y de la mejoría en verdad general en los pilotos. «Nuestro punto débil sigue siendo la vuelta rápida. Sin embargo, en cuanto a ritmo no estamos tan lejos. El objetivo optimista de hoy era estar en la Q2 directamente. Me he encontrado bien, pero todos han mejorado, no solo yo», afirmó.

«Salir en las dos primeras líneas de parrilla facilita todo mucho de cara a carrera. Tenemos que seguir trabajando para mejorar sobre todo ese aspecto», terminó.