Augusto Fernández: «Mi primer objetivo es ser el mejor del equipo»

El Mundial de motociclismo encenderá sus motores este fin de semana en el circuito portugués de Estoril, donde Augusto Fernández (GasGas Tech 3) se estrenará en la categoría reina de la competición. «Estoy contento de cómo ha ido la preparación hasta el momento. Es cierto que hay mucha diferencia entre Moto2 y Moto GP pero esto es con lo que había soñado toda mi vida», ha afirmado este mediodía el campeón de la categoría de plata del motociclismo en una rueda celebrada en el Nivia Born Boutique Hotel, en el centro de Palma.

En cuanto a los objetivos, Fernández ha explicado que no está pensando en acabar en un lugar concreto en las carreras. «Mi primer objetivo es ser el mejor del equipo. Primero, superar a mi compañero Pol (Espargaró) y después a los dos pilotos de KTM (Brad Binder y Jack Miller) que también cuenta con una gran experiencia en la categoría».

El piloto de Sencelles ha comentado también los diversos cambios que ha tenido que realizar en pretemporada. «Aunque el año pasado estaba contento de mi condición física, estos últimos meses he entrenado un poco más. Luego, en cuanto a la moto, es evidente la diferencia de potencia con la de Moto2 y me ha obligado a cambiar un poco la forma de pilotar».

La novedad en el Mundial de este año será la inclusión de las carreras al sprint, que se celebrarán el sábado por la tarde. «Aún no tengo una opinión sobre ello, pero creo que me podría beneficiar porque al ser nuevo si la carrera es a diez vueltas me puede ir mejor si no tengo tanto ritmo. Ya veremos...». Y en cuanto a los candidatos al título, Fernández ha puesto a uno por encima de todos. «'Pecco' (Francesco Bagnaia) ganó el año pasado y este año lo veo también muy fuerte. Además, las Ducati están un paso por delante del resto de equipos».

El Mundial de motociclismo contará en 2023 con la participación de otros dos pilotos mallorquines: Joan Mir, que será compañero de equipo en Honda de Marc Márquez, e Izan Guevara, actual campeón de Moto3 que se estrenará en la categoría intermedia, donde Fernández fue el mejor el año pasado. «Me gustaría estar delante de Mir y en cuanto a Izan, él es un piloto que tiene ya la velocidad y la calidad, pero le aconsejaría que tuviera un poco de paciencia porque, sobre todo en cuestión de neumáticos, hay bastante diferencia de una categoría a otra».

Este año se disputarán 21 carreras en 18 países con inicio en Estoril y final en Valencia el 21 de noviembre. «Hay más carreras que otros años y se han incluido algunos circuitos nuevos que me gustan mucho y donde creo que se igualarán las fuerzas por lo que me podría beneficiar» ha aventurado Fernández.