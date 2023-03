El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) mantuvo un «buen sabor de boca» este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí a pesar de la sanción a posteriori que le hizo perder el podio ganado en el circuito de Yeda, con una decisión tardía de la FIA, después de «controlar a Mercedes y Ferrari».

«Me da igual, si me lo quitan antes de subir me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, el champán, de tener a todos nuestros sponsors. Tuvieron 35 vueltas para pensar la penalización y no tuvieron tiempo. Estamos viendo, el equipo no está de acuerdo. A ver qué pasa, pero que me quiten lo bailado, he disfrutado del podio», dijo en declaraciones a Dazn.

Alonso se quedó sin su podio 100 a los pocos minutos de celebrarlo, por una penalización de 10 segundos porque un mecánico tocó su monoplaza con un gato mientras cumplía la sanción de cinco segundos que sufrió en la salida. El doble campeón del mundo lamentó la tardanza de la FIA para comunicar una sanción que pudo haber paliado apretando más en pista para guardar la tercera plaza.

«La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal. He cometido un error en la salida, que me he puesto demasiado a la izquierda. Cuando me dijeron que tenía cinco segundos de penalización pensé en tirar un poco más. Si me llegan a decir que tenía 10 segundos de penalización hubiese tirado más y hubiese sacado 11 o 12 a Russell, pero no dijeron nada. Podía más pero no habían dicho nada», apuntó.

Por otro lado, Alonso destacó el gran nivel de su Aston Martin en un trazado de Yeda exigente y veloz, después del tercer puesto en Baréin. «Era un poco el objetivo de este fin de semana, cómo éramos de competitivos aquí, en un circuito tan diferente a Baréin, en un circuito tan rápido y hemos sido el segundo coche más rápido. Hemos podido controlar a Ferrari y Mercedes, incluso ampliar la renta cuando queríamos. La salida, muy bien también, tenemos la foto de un Aston Martin liderando la carrera», afirmó.

«Era una carrera de controlar un poco a Mercedes y Ferrari. Duele un poco no estar en el podio pero estoy aún a tope con buen sabor de boca», terminó, a pesar de caer a la cuarta plaza.