El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró optimista a pesar de un mal sábado ya que la carrera es este domingo, un Gran Premio de Arabia Saudí en el que confía en su «ritmo para luchar por el podio».

«No ha sido una buena calificación, desde la Q2 que he tenido que usar dos juegos de ruedas, luego me ha costado en la Q3. En la última vuelta he intentado tirar más y he hecho un error que he perdido unas décimas», dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño sufrió para calentar los neumáticos y pasó la Q2 sobre la bocina. Después, se tuvo que conformar con ser quinto, aunque saldrá cuarto por la sanción que acarreaba su compañero Charles Leclerc. «La carrera es mañana, es lo bueno, aunque no haya tenido hoy el día, mañana podemos remontar. Tenemos ritmo para luchar por el podio», afirmó.

«Si no tienes un buen día, no entiendes el neumático, pierdes décimas que cuestan más posiciones que el año pasado. La carrera al menos es mañana», terminó.