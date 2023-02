El nuevo Repsol Honda Team abrió gas este miércoles con la presentación de sus pilotos para esta temporada, Marc Márquez y Joan Mir, y las nuevas motos, la RC213V 2023, para una temporada «ilusionante» que afrontan «optimistas» y con el título como «objetivo de siempre», aunque admitieron que la «clara» diferencia con Ducati, que está «un paso por delante».

El proyecto de la alianza Repsol-Honda, que cumple 29 años, se vistió de gala este miércoles en un evento celebrado en el Campus Repsol de Madrid, con la presencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau; el director de comunicación y marca de la petrolera, Marcos Fraga; el director de HRC, Tetchuhiro Kuwata; el Team Manager del equipo, Alberto Puig; y los dos pilotos, Marc Márquez y Joan Mir.

En la presentación no faltaron las luces y la música para abrir el telón a su apuesta para resurgir y volver a estar entre los candidatos al título esta temporada y cumplir «el objetivo de siempre» del equipo. «El palmarés de este equipo está ahí. No solo es sí o sí este año, ha sido sí o sí cada año. Como alianza y empresa, tenemos que dar lo máximo y el objetivo es intentar ganar el campeonato. Nuestros competidores han dado paso para delante y hay que reconocerlo», analizó Puig durante su intervención.

El equipo no celebra un título desde que Márquez conquistara su octava corona en 2019, y otra vez el de Cervera es la mayor apuesta de Repsol Honda, que tampoco quiere evitar la «competición interna». «El equipo siempre ha intentado tener dos pilotos para ganar carreras, en los últimos años el único capaz ha sido Marc, con un brazo y medio en los últimos dos años. Con Joan, queremos que esté lo más arriba posible. Marc ha sabido sobreponerse a los problemas y ser el referente», destacó.

«Mir sabrá desempeñar su función dentro del equipo de la manera en que le toca. En el deporte profesional uno tiene que pensar en sí mismo, tiene que competir contra todos, uno de ellos será Marc, así el equipo se vera beneficiado. Hemos fichado a Joan porque consideramos que tiene muchas cualidades que encajan con nuestra mentalidad. Es un piloto rápido, con experiencia y con dos títulos. Era el momento y confiamos en lo que pueda hacer», analizó sobre el balear.

El Team Manager reconoció que «es evidente que la diferencia con Ducati es clara en estos momentos». «Tienen mucho potencial a una vuelta, ahí tenemos que mejorar. Han dado un paso importante para delante, pero nos motiva para decir 'nosotros también lo vamos a hacer'. Pero a día de hoy están un poco por delante», analizó sobre el equipo italiano, que reinó el año pasado.

Sobre el nuevo formato y las carreras al esprint, Puig espera que ayude a que «el mundo de la moto se recupere», en relación a su seguimiento, después de «años muy malos, también por el tema COVID». «El factor Marc Marquez también ha sido importante, se lesionó, desapreció del mapa. No sabemos cuál será la competitividad con este formato, pero el Mundial sigue siendo muy espectacular», apuntó.

Llegó el turno de los pilotos, y Marc Márquez reveló que sus sensaciones para este 2023 son «ilusionantes». «Tienes que empezar optimista. Somos el Repsol Honda Team y tenemos que remar todos en la misma dirección», advirtió. «Vengo de mis peores años y para Honda tampoco han sido buenos. Hemos trabajado para dar un 'pasito', si combinamos todo bien, podremos hacer un buen campeonato», auguró el de Cervera.

Para el ocho veces campeón del mundo, es clave que el equipo tenga dos pilotos con capacidad y nivel para ganar carreras. «Si no gana un piloto, tiene que ganar el otro. Si vistes estos colores estás obligado a ganar. Ojalá los dos podamos luchar muchas carreras juntos», comentó sobre su nuevo compañero.

«Ha sido un invierno normal, me ha servido para descansar y entrenar con una pauta específica. Me encontré muy bien en los primeros test de Malasia, queda un mes y podemos mejorar, me gusta ser perfeccionista», zanjó el catalán sobre su preparación.

Finalmente, Mir confesó que había imaginado «muchas veces» vestir los colores del Repsol Honda Team, por lo que se mostró «emocionado y con muchas ganas de empezar». «Estoy súper agradecido de formar parte de este equipo con tanta historia», insistió.

«Vienen de unas temporadas complicadas, estamos intentando sacar el mejor paquete para arrancar la temporada. Me tengo que adaptar al nuevo motor y a la moto, es muy distinto a lo que he probado antes. No ha sido fácil, pero nos hemos aproximado a un nivel competitivo», celebró.

El balear cree que su llegada puede dar «frescura» al equipo, al mismo tiempo que aplaudió compartir box con Márquez, ya que «es la mejor manera de medirte a ti mismo». «Te comparas con el mejor. Cuando tienes dos pilotos competitivos, siempre uno aprieta al otro para dar algo más. La dirección de los dos es la misma, eso facilita el trabajo de los ingenieros», concluyó.