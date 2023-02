La Real Federación Motociclista Española (RFME) ha celebrado este martes su gran Gala del Centenario en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde ha contado con la presencia de algunos de los pilotos más laureados del motociclismo español como los hermanos Márquez, Toni Bou o Laia Sanz, en un acto donde se ha conmemorado los 100 años de historia de la federación más laureada de nuestro país.

«Es la federación con más títulos, esto lo dice todo. Se trabaja mucho la base, hay una buena formación y hay sobre todo posibilidad para que los niños puedan mostrar su talento y puedan crecer. Me encanta mucho como está escalonado todo, todas las categorías que hay y todos los campeonatos, esto es un privilegio. Estoy orgulloso de formar parte de ello», señaló el piloto español Marc Marquez (Repsol Honda).

Los asistentes, que desfilaron en primer lugar por la alfombra roja de la gala, pudieron disfrutar además del paseo de la fama, donde los pilotos dejaron su puño de gas marcado en un espacio dedicado a ellos. Allí estuvieron las figuras del motociclismo con más de un título mundial como Marc Márquez, Álex Márquez, Álvaro Bautista, David Checa, Carlos Checa, Sito Pons, Dani Pedrosa, Jorge Martínez «Aspar», Álex Crivillé, Jordi Tarrés, Toni Bou, Adam Raga, Ana Carrasco, Laia Sanz, Maikel Melero, Josep García, Iván Cervantes y Marc Coma.

Después dio comienzo la gala donde se entregaron las medallas y diplomas a los campeones del mundo 2022 así como las distinciones a las 'Leyendas RFME' a algunos pilotos, fabricantes españoles y personalidades que han marcado la historia del motociclismo de nuestro país.

En este sentido, el campeón del mundo de Superbike, Álvaro Bautista, agradeció a la RFME el premio y reconoció estar «disfrutando» de esta nueva categoría tras su salida de MotoGP. «Estoy disfrutando mucho de la moto. Lo que me mantiene en forma actualmente es disfrutar de la moto y tener esa sensación. He descubierto un campeonato, una moto, unos neumáticos con los que me lo paso bien. Tengo muchas ganas de seguir dando guerra y de aguantar a los jóvenes que me están apretando por detrás», señaló el piloto.

Por su parte, la leyenda de trial, Toni Bou, también aprovechó la ocasión para alabar el papel de la federación y poner en valor su trayectoria profesional. «Siempre digo que mi sueño desde que era pequeño fue ser piloto de lo que más me gusta, de trial. Poderme dedicar a esto ya es un sueño y haber ganado tantísimos títulos pues ha superado, de mucho, todos los sueños que podía tener en mi cabeza», indicó el 32 veces campeón del mundo.

Entre los galardones también se le hizo entrega del 'Casco de Oro' a Jorge Martínez 'Aspar', como reconocimiento a toda su carrera profesional, de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ejerció de anfitrión. «Ver rostros que durante tantos años hemos visto ganando en todos los lugares del mundo y que tantas alegrías nos han dado es un motivo de orgullo para este ayuntamiento», recalcó el edil de la capital.

Además, la RFME también hizo un repaso de los grandes hitos conseguidos durante estos 100 años de historia con un documental y rindió un especial homenaje a la leyenda del motociclismo español y trece veces campeón del mundo, Ángel Nieto, por medio de su hijo, 'Gelete' Nieto. «Mi padre era un enamorado de la moto y yo creo que se le saltarían las lágrimas al ver a tantos campeones aquí. Él lo dio todo por las motos y consiguió lo más importante, el cariño de todos los aficionados», concluyó.