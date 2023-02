El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que las sensaciones bajo la lluvia en la segunda jornada del test oficial de MotoGP de Sepang «no han sido malas», y espera que en el último día las condiciones mejoren para poder probar nuevas configuraciones de su moto.

«La lluvia de hoy ha sido una lástima porque nos ha obligado a cambiar completamente nuestro plan. Teníamos muchas cosas que probar, pero sólo hemos podido dar unas vueltas en seco. Aun así, he aprovechado al máximo lo que hemos podido y he completado algunas vueltas bajo la lluvia en las que las sensaciones no han sido malas», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Palma completó un total de 36 vueltas al Circuito Internacional de Sepang con un mejor tiempo de 1:59.631 para finalizar el segundo día en decimosexta posición, a menos de dos décimas de su compañero de equipo, Marc Márquez.

«He podido mejorar en cada vuelta y en cada salida, que es lo realmente importante. Hemos sido más rápidos que ayer y me siento más cómodo con la Honda. Aún queda mucho trabajo por hacer, así que esperemos que mañana haga buen tiempo y nos centremos en lo que tenemos que intentar», concluyó.