El piloto español de MotoGP Álex Rins ha asegurado que espera «poner a Honda de nuevo arriba» en la próxima temporada del Mundial de motociclismo, además de reconocer que tendrá que adaptarse «a un estilo de conducción distinto» y ayudar a crear «una moto competitiva».

«Esta temporada la veo como un gran reto. Tengo el reto de poner a Honda de nuevo arriba, de desarrollar la moto, de adaptarme a un nuevo equipo... Es una temporada para crecer en todos los sentidos», declaró en una entrevista para presentar 'Ride for Real', su octava colección para Hawkers, una edición limitada que este año incluye gafas de nieve.

Además, afirmó que «los cambios son buenos» porque le ayudan «a mejorar» y a ponerse «en situaciones fuera de tu zona de confort». «La verdad es que en LCR todo es distinto, desde la propia moto a la configuración del box y dónde están los técnicos, algo que he pedido cambiar para que la comunicación fluya mejor y podamos trabajar mejor», expresó.

Por otra parte, considera que «es pronto» para decir si podrá ganar con su nueva moto. «Nos faltan muchas sesiones de test y estoy seguro que habrá grandes cambios ahora que Ken, con el que compartí box en Suzuki, también forma parte de HRC», indicó. «No hay nervios, pero tengo muchas ganas de que empiece ya la temporada y estar encima de la moto, y así se lo transmito a Lucio cada vez que hablamos por WhatsApp», añadió.

También se mostró contento con el hecho de que Marc Márquez pueda empezar al 100% la temporada. «MotoGP debe tener a los mejores pilotos en pista, pero también es clave para Honda si queremos hacer una moto competitiva de nuevo. Espero que entre sus comentarios, los de Joan y los míos, lo consigamos, así que es genial que esté recuperado», afirmó sobre el de Cervera.

«No quiero hablar de rivales. Antes de mirar hacia fuera creo que tenemos que fijarnos en nosotros mismos, hacer una moto competitiva y adaptarnos a un estilo de conducción distinto al que estábamos acostumbrados», prosiguió el piloto catalán.

Sobre la pretemporada, Rins reconoció que está siendo «muy intensa», con varias dobles sesiones de entrenamiento en el gimnasio y salidas constantes para entrenar en moto. «Aún así, nuestro método sigue siendo el mismo que en anteriores temporadas a excepción de la alimentación, ya que pronto hará un año que soy vegetariano», explicó.

En otro orden de cosas, confesó que será «muy raro» no iniciar el curso con Suzuki y cruzarse con antiguos compañeros «vestidos con los colores de otros equipos». «Los seis años en Suzuki han sido muy intensos y hemos sido como una gran familia, pero ahora toca mirar hacia delante y darlo todo en este nuevo proyecto», apuntó.

Antes de comenzar el curso, Rins presenta la colección de gafas de Hawkers 'Ride for Real', que rinde homenaje a los colores del LCR Honda, su nuevo equipo. «Ha sido como volver a diseñar mi primera colección. Este es un año muy importante para mí. Estoy en Honda LCR, un equipo en el que siempre he soñado estar, y lo he querido reflejar en la colección inspirándome en los colores de Honda», desveló.

Esos colores pueden verse en la gafa de sol 'One Raw Carbon', un modelo con montura negra de fibra de carbono y lentes polarizadas color rubí. Por su parte, la 'Warwick Raw' es una gafa de sol urbana con montura negra mate y lentes geométricas, mientras que la gran novedad son las gafas de nieve 'Artik Big Black', con una minimalista montura negra y una cinta de sujeción con rayas rojas, blancas y negras y el logo de Rins.

«Es brutal poder lanzar unas gafas para practicar una de mis pasiones, que son los deportes de montaña. Llevamos desde Moto2 con Hawkers y siempre ha sido muy divertido diseñar la colección, pero en esta ocasión ha sido toda una experiencia involucrarme desde 0 en la elección de la montura, los cristales, el strap... Estoy muy orgulloso del resultado final y espero que la disfruten», finalizó.