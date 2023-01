Carlos Sainz (Audi), que volcó con su coche en el kilómetro 5 de la novena especial del Rally Dakar, se ha visto obligado a abandonar el raid al no poder reparar su vehículo para la décima etapa. «Lamentablemente, en el accidente de hoy, el coche ha sufrido daños serios y no podrá ser reparado. Con gran pesar tenemos que abandonar el Dakar, pero lo importante es que no ha pasado nada grave», publicó el madrileño en sus redes sociales.

Lamentablemente, en el accidente de hoy, el coche ha sufrido daños serios y no podrá ser reparado. Con gran pesar tenemos que abandonar el @dakar, pero lo importante es que no ha pasado nada grave. Gracias @LucasCruz74 y @audisport por todo el trabajo y dedicación. #Dakar2023 pic.twitter.com/AfTfnBZlus — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 10, 2023 El coche De Sainz aterrizó de morro tras una duna, dio una vuelta de campana y quedó con las ruedas hacia arriba. En un primer momento se informó que tanto Sainz como su copiloto, Lucas Cruz, que salieron por su propio pie, se encontraban bien. Los organizadores precisaron después que el piloto presentaba dolor en la zona del tórax. El RS Q e-tron E2 que maneja el madrileño, al que lograron darle la vuelta, salió mal parado de la maniobra. En un primer momento, el triple campeón del Dakar pretendía esperar a que llegara su asistencia para intentar reanudar la carrera. Después, Sainz, según relató la organización del Dakar, «renunció a continuar en carrera» por su dolencia y fue evacuado en helicóptero al hospital de Riad para someterse a pruebas médicas. Situación que volvió a dar un giro instantes más tarde, ya que los organizadores confirmaron que el de Audi quería «darse una nueva oportunidad» y, con ese objetivo, pidió «al helicóptero medicalizado que le trasladaba al hospital que diera vuelta y le llevara de nuevo a su vehículo». Sainz regresó al punto en el que estaba su copiloto a la espera de que llegara la asistencia. Posteriormente, el español tomó la ruta de asistencia hasta el vivac con el objetivo de volver a reengancharse al Dakar, pero, una vez allí, el Audi no pudo ser reparado. Sainz, que ya estaba descartado para la clasificación del Dakar, se va del Dakar después de haberse adjudicado la primera etapa del rally. Llegó a ser líder esa jornada y la posterior, antes de que varios infortunios le impidieran luchar por la general.