El piloto español de motociclismo Álvaro Bautista (Ducati) reconoció este martes que a pesar de su salida «forzada» de MotoGP, está «muy contento» de haber descubierto el campeonato de Superbike (WorldSBK), del cual se proclamó campeón en noviembre de este mismo año.

«Fue una salida forzada de MotoGP, pero estoy contento de haber descubierto este campeonato. Estoy orgulloso de como he gestionado cada situación, he sido fuerte. Ojalá mucha gente empiece a seguir este campeonato ahora», señaló el deportista en declaraciones a los medios durante los Premios AS del Deporte.

Además, el campeón del mundo confesó que vive una «segunda juventud» y reconoció estar en uno de sus mejores momentos profesionales. «Llevo un par de años que estoy trabajando muy bien, me siento en mi segunda juventud. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. Estoy disfrutando mucho con la moto, no estoy sintiendo presión como cuando era joven. Encima los resultados están acompañando», expresó.

Por último, el piloto no quiso hablar de su retirada y dejó claro que todavía no lo tiene en mente. «Lo estoy disfrutando mucho más. Lo tengo todo mucho más claro. Quiero aprovechar este momento y no tengo en mente el momento en que me quede en casa, ahora estoy feliz», concluyó.