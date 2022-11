Confiado, sacudiéndose buena parte de la presión y con parte del trabajo hecho, Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) cerró la clasificación del Gran Premio de la Comunitat Valenciana con un notable tercer puesto, en la primera línea de la parrilla de Cheste y con margen para defender su liderato y ser campeón del mundo de Moto2. "Ha sido un día normal, no estoy nervioso. Lo habitual para clasificar bien, pero lo importante es esa primera línea y también haber obtenido un buen ritmo a lo largo del fin de semana", destacaba el piloto de Sencelles, de 25 años. "Hemos construido un buen fin de semana para intentar ganar la carrera y yo voy a intentarlo. Vamos a pelearlo, saldremos a ganar, pero después tendremos que leer la situación de carrera", advertía a posteriori el 37, que no quiere problemas con sus dos compañeros de fila. "Pedro (Acosta) está fuerte, Alonso (López) se juega el ''Rookie' y no tenemos que entrar en ninguna lucha inncesaria o tonta. Pero estamos allí y a final de carrera hay que estar bien, como habitualmente, y pelear", advertía Fernández.

La táctica es clara para Augusto, trazando un plan de ruta que pasa por "correr con cabeza, pero no hay que descuidarse. Las primeras vueltas en Moto2 son muy locas, todos con neumáticos nuevos, todos quieren estar delante... No tenemos que tomar riesgos, ni dormirnos. Es lo más difícil de la carrera y hay que estar centrados", significaba Augusto, que deberá estar pendiente de sus prestaciones, pero también de su único oponente por el Mundial, el japonés Ai Ogura, que saldrá quinto. "Ogura empezó sufriendo el viernes, pero como ha hecho otros fines de semana, ha cogido el ritmo y está en la segunda fila. Habrá que ver su ritmo y esperar, pero me quedo con lo bueno, que es que me siento fuerte y en una lucha de tú a tú me siento fuerte también", advertía confiado de sus opciones. También tuvo tiempo de ver desde la pista a sus amigos y familiares, presentes en la grada de Cheste, arropándole en un fin de semana que puede ser histórico. "Es un placer estar disfrutando del fin de semana con mi gente. Tenía ganas de verles y espero que podamos todos celebrar algo y disfrutar del domingo", sentenció el 37 en las horas previas a su gran día.