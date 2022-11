No son Augusto (padre e hijo) los únicos locos por las motos en el domicilio de la familia Fernández Guerra. Si el 37 optó por la velocidad, su hermano Álex (Madrid, 1999) despuntó en el mundo del motocross, llegando a disputar en Europeo, con Honda y en 2015. "La European Junior Cup, fue toda una experiencia", recuerda el pequeño de la casa, quien al igual que Augusto señala a su padre como artífice de todo. "Nos acompañaba a los dos. Ha sido el asistente, mecánico, chófer, mentor, consejero, padre...", recuerda emocionado.

"Es un deporte complicado, éramos dos en la familia y al final ha sido mi hermano (Augusto) el que ha seguido adelante. Y ya ves lo bien que le va...", refiere, al frente del grupo de amigos de Sencelles que se citan en la tribuna verde del Circuit Ricardo Tormo de Cheste. "Yo elegí seguir con mis estudios de educación física en Madrid y ahora disfruto de las motos desde fuera, aunque disfruto como nadie del deporte", focalizando su vocación "en poder entrenar algún día y llegar a unos Juegos Olímpicos como profesional, pero este fin de semana, todo se centra en Augusto", refiere con una amplia sonrisa.

Pese a la distancia, el estudiar fuera de la Isla y la agenda de su hermano y su padre, destaca Álex que los Fernández Guerra son "una familia muy unida, una piña. Juntos somos muy fuertes, nos apoyamos los unos a los otros pese a la distancia y cada uno aporta lo que tiene o puede", relata el ex piloto, feliz por ver cómo su hermano mayor "está a punto de hacer realidad su sueño. Y con él, mi padre. Es un sueño que he tenido yo, y viendo que toda la familia vamos a una con esto, me siento más orgulloso todavía de todos ellos", asegura.

Define a su hermano como "un currante", además de, para él, "un referente en en la vida. De él y de mi padre aprendo cosas cada día. Y si Augusto es campeón, será una alegría inmensa para todos, porque sabemos lo mucho que ha trabajado para conseguirlo", finaliza Álex Fernández, antes de hacer uno de los numerosos viajes que realiza este fin de semana entre el 'paddock' y la grada.