Conoce bien el box del Aspar Team. Con ese equipo logró su título mundial de 125 centímetros cúbicos (2011) y once años después, ha visto culminada una apuesta personal. Porque Nico Terol (Alcoy, 1988) se tomó el fichaje de Izan Guevara como una afronta, un reto en su nueva faceta de director deportivo de la estructura valenciana. "En la Talent, tras su primera victoria, ya dije que había que ficharlo. Era una apuesta y para el Mundial júnior lo conseguimos fichar", recuerda en conversación con Última Hora la mano derecha de 'Aspar', que guarda sus "mejores consejos" para el 28 a la hora de definir "estrategias o cómo motivarle".

De él destaca, desde que entró en el equipo en 2020, "que se veía que tenía algo, esa chulería justa que me encanta de él. Su frescura, naturalidad... personalidad en definitiva", refiere el levantino, quien deja claro que, con 18 años, "tiene un margen de mejora enorme. Hay mucho por pulir, pero hay que tener los pies en el suelo". La muestra de la complicidad entre ambos quedó patente en la celebración del Mundial de Izan, en Phillip Island, cuando Terol apareció caracterizado como un 'doble' de Guevara en una de las curvas del circuito australiano, compartiendo ambos los momentos posteriores a la gesta.

Verle como campeón del mundo de Moto3 "me reconforta", asegura emocionado Terol. "Es ver tu trabajo recompensado. Siempre he dado lo mejor de mí por y para Izan, de la mano de Jorge ('Aspar') y Gino (Borsoi), y sé que si mantiene los pies en el suelo y cuando se adapte a la Moto2, puede seguir haciendo historia", refiere Nico, que le ve en MotoGP "a medio plazo, porque soy de ir paso a paso, no adelantándonos a los acontecimientos", añade el director deportivo del Aspar Team, a quien también sorprende la cantidad de talentos y campeones que exporta Mallorca.

"Creo que por el clima, pero especialmente la forma y las ganas de trabajar se pueden explicar", comenta, aunque sigue reseñando que "suena raro que, sin tener un gran circuito ni una instalación de referencia, salgan tan buenos pilotos. Eso solo se explica a base de trabajo, horas y dedicación, y entiendo por lo que me cuentan que la capacidad de superación de los pilotos", concluye para explicar las raíces del éxito de su pupilo, un Izan Guevara por el que apostó "sin dudarlo" y ha cumplido con las expectativas.