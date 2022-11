Augusto marca terreno con Ogura en la puja por el Mundial

Augusto Fernández ha empezado marcando su terreno los entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. La carrera que puede situar al balear, de 25 años, en la historia del motociclismo. Y es que el líder de Moto2 -251’5 puntos por los 242 de Ai Ogura- encabezó la tabla de tiempos en su primera toma de contacto con el trazado de Cheste junto a su compañero en el box del Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta.

El murciano logró el mejor crono del día tras mandar en los segundos libres (1:34.948), mejorando en 31 milésimas el registro establecido en el FP1 por Augusto (1:39.979), que dominó la sesión inicial, siendo ambos los únicos pilotos en bajar de 1:35 a lo largo de la jornada del viernes, en la que el japonés Ai Ogura sufrió para acabar mejorando levemente su 1:36.109 del FP1 en la sesión de la tarde, en la que no pudo mejorar el 1:35.853 que le colocó en la undécima plaza, complicando su reto de arrebatar la primera plaza al balear, más suelto en todo momento.

Ya de inicio, Augusto Fernández quiso dejar claro que iba a por todas, que no quería dejar nada a la improvisación. Con un buen ritmo de arranque, el balear marcó el tiempo de referencia en los entrenamientos libres de la mañana, bajando de 1:35 (1:34.979) para dejar lejos a Ogura y el resto de implicados en la pelea por estar delante. Porque, por el Mundial, el japonés se quedaba ya atrás, a más de un segundo (1:36.109) de un Fernández intratable en el FP1, en el que únicamente el compañero de Augusto, Pedro Acosta, pudo acercarse a la moto número 37.

Los papeles de intercambiaron en la segunda tanda de libre, en la que Acosta dejó claro que quiere acabar a lo grande su primer curso en Moto2 en un domingo que puede ser de gloria para el Red Bull KTM Ajo. El de Mazarrón (Murcia) pulverizó el gran tiempo de su compañero para ponerse delante. Ese 1:34.948 resultó imbatible para Augusto -segundo, 1:35.069- y el resto de la parrilla, en la que Ai Ogura intentaba no verse más alejado del grupo delantero, para ser undécimo (1:35.853) y llenar de dudas su cabeza, aunque este sábado, en los últimos libres y los entrenamientos oficiales, tendrá una nueva oportunidad para, al menos, intentar intimidar a un Augusto Fernández impecable en su puesta de largo en Cheste.

Es uno de los focos de atención este fin de semana en Cheste y muchos aficionados quieren hacerse una foto o saludar a quien apunta como gran favorito al título mundial de Moto2. Y Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) no esconde, a la vez, sus ganas de volver a la competición. «Estoy contento de subirme a la moto de nuevo», confesaba con una amplia sonrisa en su rostro. «Esta semana se me ha hecho muy larga y el jueves, con todos los compromisos, se hizo un poco pesado. Pero me encuentro muy motivado porque empieza el fin de semana, que es donde mejor controlo la situación, encima de la moto, que es lo que sé hacer», aseguraba tras los entrenamientos libres.

A la vez que dejaba muy claro con sus tiempos -primero en el FP1 y segundo en el FP2- que las sensaciones son inmejorables. «Me he encontrado bien en pista y con la moto en todo momento y me centro en hacer el trabajo normal de cada carrera, cogiendo ritmo, que ha sido bueno en los libres, pero ahora hay que intentar mejorarlo mañana (sábado)», proseguía el balear, que evita pensar en las prestaciones de su único adversario por el título mundial de Moto2, un Ai Ogura undécimo en el cómputo global de tiempos. «Yo quiero hacer mi trabajo, ir a lo mío. No hemos controlado al otro (Ogura). De momento Pedro (Acosta) y yo somos los más fuertes y los más rápidos en ritmo y en casi todo y eso es una buena ayuda, pues si él está fuerte, me ayuda a mejorar a ir más rápido», afirmaba al respecto el 37.

De la misma manera, se mostró «sorprendido» por el seguimiento que está teniendo en Mallorca la pelea por el Mundial de Augusto, impactado por el cariño recibido y los ánimos que le llegan desde la Isla, y especialmente desde Sencelles. «No sabía nada, y he visto todo lo que ha salido en prensa, en televisión de mis amigos, la gente del pueblo... Estoy contento de que haya este interés, y agradecido también. Ahora, a ver si lo podemos celebrar como toca», advirtió el líder de Moto2, con 9’5 puntos de renta sobre Ai Ogura, el único que puede evitar un doblete histórico para el motociclismo balear.