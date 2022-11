El piloto español Augusto Fernández (Kalex), que este domingo se jugará el título mundial de la categoría de Moto2 con el japonés Ai Ogura (Kalex) en el Gran Premio de la Comunitat Valencia, tiene claro que quiere hacer que el «fin de semana sea el más sencillo posible» y que se ve con posibilidades de estar en el podio, lo que le aseguraría el campeonato, porque se siente «fuerte» en el Circuit Ricardo Tormo.

«Lo que quiero es que el trabajo de este fin de semana sea el más sencillo posible y olvidarme de lo principal. Quiero trazar un fin de semana normal, ir forjando la confianza con la moto y con la configuración desde el viernes. Quiero luchar por la victoria el domingo», admitió Fernández en rueda de prensa junto a su rival por el título, Ai Ogura.

Este no llega como líder a Cheste porque se fue al suelo en la última vuelta del Gran Premio de Malasia, algo que dejó «sorprendido» al madrileño que sintió «mucha frustración» ese domingo. «Tuve algunos problemas con el neumático trasero y no pude luchar con él, fue una carrera muy dura y ver que después se caía fue una gran sorpresa, pero en Australia cometí el error yo y en Malasia él», advirtió.

El madrileño no piensa en su ventaja de 9,5 puntos sobre su rival. «Sé que finalizar en el podio será suficiente y quiero ganar porque creo que es posible y me siento fuerte en este circuito, no hay razón por la que no podamos hacerlo», recalcó.

El español no ha hablado con el jefe de su equipo, el expiloto Aki Ajo, porque no lo hacen «nunca antes de los fines de semana» de Gran Premio. «Siempre me dice siempre que lo haga lo más sencillo posible, pero si debemos tener alguna miniconversación, la tendremos, pero queremos mantener la normalidad», afirmó el líder del campeonato.

Fernández insistió en que su preparación para esta carrera decisiva ha sido «la normal». «No es difícil prepararla, no pienso en Australia ni creo que él piense en Malasia. Sólo me centro en Valencia y en hacer un buen fin de semana, tampoco voy a pensar en él hasta el domingo», sentenció.