El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) aseguró que afronta la última cita del Mundial, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, con la intención de ir con todo y lograr la victoria en busca de que el actual líder Francesco Bagnaia (Ducati) cometa un fallo que le haga perder el título que acaricia.

«Siempre hablamos de Ducati y lo fuertes que son, pero Bagnaia es siempre el que está ahí. Es un gran piloto, vamos a librar la última gran batalla del 2022», aseguró el galo, vigente campeón mundial, en rueda de prensa en Cheste.

Bagnaia tiene 23 puntos más que Quartararo, por lo que al galo le hace falta casi un milagro para revalidar el título. Y enfrente tiene a un piloto al que conoce bien y del que destaca su velocidad y la facilidad que tiene para ir rápido. «Incluso en la calificación tiene un potencial increíble», destacó.

De todos modos, Quartararo sólo tiene un objetivo, que es «ganar». «Daré el máximo e iré a por la victoria. Es una buena situación para que no te importe nada, ocurra lo que ocurra habrá sido una buena temporada. Vamos con todo», aseguró.

Un final de campaña marcado por la remontada de Bagnaia, pero también por las caídas y lesiones de Quartararo, que pilota ahora con un dedo mermado. «No me duele demasiado, se me curva un poco. Me tomé analgésicos en Malasia y no fue un gran problema, como no lo será aquí. En invierno me operaré para tener un dedo 'normal', porque tiene un aspecto un poco raro», reconoció.

«Antes de arrancar la temporada, tuvimos malas noticia con la moto, el arranque no fue el mejor. Muchas fábricas dieron un paso adelante y nosotros nos quedamos estancados. Cometimos errores, pero cuando tienes una temporada dura, aprendes. No ha sido la mejor, pero no es tan mala, podemos ser campeones. Nos servirá para el futuro», resumió sobre la temporada, en la que fue de más a menos.

A nivel personal, aceptó que a veces quiere empujar tan al máximo que es «propenso a cometer errores». «Al final, en algunos momentos no he disfrutado sobre la moto, y eso es lo más importante», valoró 'El Diablo'.