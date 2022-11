El piloto mallorquín de MotoGP Joan Mir (Suzuki) reconoció que está viviendo «el peor año» de su carrera deportiva, una temporada que no se «esperaba», aunque celebró que este «reto» lo ha «sacado adelante con nota», antes de comenzar una «segunda etapa» en Honda. «Yo creo que es el peor año de mi carrera deportiva, pero con diferencia. No me esperaba un año así para nada. Es complicado de gestionar, no está siendo fácil para mí», admitió Mir, protagonista de la nueva entrega del programa de DAZN 'Carpool'.