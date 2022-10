Podio de prestigio de Daniel Albero y la mallorquina Sonia Ledesma rumbo al Dakar

La cuenta atrás hacia el Dakar, que arranca próximo 31 de diciembre, ya se ha activado y lo ha hecho con buenas sensaciones para el tándem formado por Daniel Albero y la mallorquina Sonia Ledesma, que cerraron su participación en el Rallye TT de Cuenca con un podio de prestigio. Al volante de su Toyota Land Cruiser KDJ90 han acelerado en su preparación para el raid más duro del mundo y han comprobado su buen entendimiento antes de enrolarse en la gran aventura del desierto.

En la modalidad de Regularidad los campeones fueron Gregorio y Tabatha Romón con una ventaja de menos de tres puntos sobre Javier Burillo y Raquel Cecilia, mientras que Daniel Albero y Sonia Ledesma, la primera mallorquina que disputará el Dakar, completaron el podio después de haber marchado durante toda la competición entre los mejores en su primera prueba juntos. «El objetivo principal era poder hacer kilómetros juntos y no romper el coche porque el embarque se tiene que realizar en Marsella el próximo día 27 de noviembre», explicaba la copiloto isleña, que se mostraba satisfecha tanto por el resultado como por el trabajo realizado con su compañero.

«Nos compenetramos muy bien y el coche funcionó muy bien. Fue un rally complejo para el piloto porque era un terreno muy difícil y para mi porque exigía atención para no perderse», valora Ledesma, que considera que el tercer puesto les da «mucha fuerza» de cara al Dakar. «Hemos visto que el ambiente en el coche es muy bueno y que nos entendemos muy bien. Me he sentido muy bien con el coche, ya que era la primera carrera que hacíamos juntos», concluye Sonia, que se sumará en breve a la nómina de deportistas isleños que han tomado parte del Dakar junto a Felipe Beltrán, Emilio Rodríguez, Toni Manresa, Xicu Ferrer o Toni Vingut.