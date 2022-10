El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que en el Gran Premio de Australia se olvidaron «un poco» del futuro para «centrarse» en un fin de semana donde acabó segundo, aunque en Malasia «seguirán probando piezas» debido al plazo «muy apretado» hasta los test de Valencia.

«En Phillip Island teníamos muchas piezas nuevas. Forcé un poco el cambio de programa porque me veía con posibilidades de tener un buen resultado. Olvidamos un poco más el futuro y nos centramos en el fin de semana, pero aquí estamos en un buen circuito para probar cosas. Tenemos un plazo muy apretado hasta los test de Valencia. Asumiré riesgos», afirmó Márquez en rueda de prensa.

El de Cervera reconoció que vuelve a su «realidad» en uno de sus circuitos «favoritos», con la intención de «continuar empujando» para 2023. «Mi objetivo es seguir esta evolución positiva, que era la meta y creo que lo estamos consiguiendo», explicó.

«En Australia no acabé de probar todas estas cosas, por ejemplo los alerones. Lo probamos solo en una tanda y no recabamos mucha información. Hay otros elementos que dentro de Honda tienen que probar y no tenemos mucho tiempo, debemos hacerlo este fin de semana y acepto este rol», reconoció el ocho veces campeón del mundo.

Preguntado por su estado físico, Márquez mostró su optimismo. «Después de tres carreras seguidas acabé pensando que necesitaba descanso. Cuando me monté en Australia sentí una gran mejora, también en la recuperación muscular, no solo en el Gran Premio. Este circuito es uno de los más difíciles y exigentes del calendario por el calor, pero estamos preparados para luchar», añadió.

«Es un Marc distinto. Tengo algunos puntos más fuertes y otros donde aún me cuesta. Estoy tratando de tirar más de experiencia, entender mejor los fines de semana y sacar provecho de todas las situaciones. Pero podré entender mi nivel máximo en invierno, veré si estamos cerca o aún queda margen de mejora», indicó Márquez, quien no quiere «pensar más en el brazo».

Sobre las condiciones meteorológicas de la pista, el de Repsol Honda quiere «mostrarse fuerte» en condiciones de seco, pero admitió que en mojado «todo queda más abierto», como pasó en Japón y Australia.

Preguntado por la polémica decisión de no sacar bandera roja tras el accidente de Jorge Navarro en Motegi, Márquez se pronunció: «Lo pondremos encima de la mesa en la comisión y se preguntará por qué se permitió esa situación y no se paró la carrera. Es algo inaceptable y que no se puede repetir», concluyó.