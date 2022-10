El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha asegurado que es «increíble» haber podido alzar el título mundial de Moto3 quedando primero en el Gran Premio de Australia, todo tras «una carrera buenísima y una temporada muy emocionante».

«Me siento muy feliz. Es increíble poder ganar el Mundial quedando primero. Ha sido una carrera buenísima y una temporada muy emocionante. He dado lo mejor de mí y he estado trabajando mucho durante toda la prueba», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo, el Gaviota GASGAS Aspar.

El balear corona así un año espectacular en el que ha logrado seis triunfos, once podios, dos vueltas rápidas y cuatro poles. «Ya no hay presión, estoy tranquilo y ahora solo quiero celebrarlo con todo el equipo. Quiero agradecérselo a todo el mundo que me ha estado apoyando, a mi familia, a todo el equipo, que ha estado en las buenas y en las malas, a mis amigos y a los patrocinadores», manifestó.

Por su parte, su compañero Sergio García Dols, que ha luchado hasta el final por el campeonato y que ha terminado tercero este domingo en Phillip Island, confesó que se siente «satisfecho» por haberse «entregado al máximo durante la carrera». «El problema hoy estaba en las rectas porque me faltaba un poco de velocidad, pero tenemos que seguir por esta línea y continuar trabajando», indicó.

«Estoy contento, llevaba unas carreras muy difíciles y hoy he podido demostrar mi potencial y estoy feliz de que se haya visto reflejado todo el trabajo. Izan es merecedor del título y quiero felicitarle a él y a mi equipo. Voy a pelear por la segunda posición e intentar hacer buenas carreras en Malasia y Valencia», finalizó.