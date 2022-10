El piloto español de MotoGP Pol Espargaró(Repsol Honda) destacó el ritmo de carrera de una moto que ha funcionado «muy bien» en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, en un circuito que «se adapta» a la Honda y donde fue el tercero más rápido.

«Este circuito se adapta a nuestra moto y el objetivo es, por supuesto, permanecer dentro de las primeras posiciones todo el fin de semana», explicó Espargaró en declaraciones facilitadas por su equipo.

El compañero de equipo de Marc Márquez destacó la rapidez en las sesiones libres. «Me he sentido muy bien hoy y la moto también ha funcionado muy, muy bien. Ya por la mañana he sentido que era rápido a una vuelta y también con nuestro ritmo de carrera», indicó.

«Y luego nos hemos centrado en encontrar el último paso con el neumático nuevo. Cuando hemos puesto el neumático nuevo esta tarde, todo ha funcionado y he podido disfrutar del pilotaje. Me encanta este lugar, la pista, el clima, el frío y con el viento que lo complica todo, mi experiencia me ha ayudado mucho», añadió sobre el circuito de Phillip Island.

En uno de los trazados favoritos del piloto del equipo Repsol Honda, Espargaró ha ido de menos a más, tras finalizar undécimo la FP1 y tercero la FP2. «Cuando tenemos mucho agarre podemos ser rápidos, pero tenemos que encontrarlo. Vamos a ver qué pasa mañana, sobre todo si está mojado, entonces podemos dar un paso», explicó el piloto de Granollers.

Con buenas sensaciones y pilotando algo más cómodo que en los últimos Grandes Premios, Pol ha registrado un mejor tiempo de 1 minuto, 29 segundos y 527 milésimas que le ha situado tercero en la tabla de tiempos combinados.