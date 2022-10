El Gran Premio de Australia retorna este fin de semana al Mundial de Motociclismo, que entra en su recta final con mucha emoción en la categoría de MotoGP, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) acechado definitivamente por el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y con el español Aleix Espargaró (Aprilia) con renovadas opciones, mientras que en Phillip Island se podría ver el primer campeón de la temporada, en Moto3, con el español Izan Guevara (GasGas).

El campeonato entra ya en su recta final y decisiva con mucho por decidir, sobre todo en la categoría 'reina', con Quartararo y Bagnaia separados por dos puntos, y en Moto2, donde el español Augusto Fernández (Kalex) aventaja en 1,5 al japonés Ai Ogura (Kalex). Más favorable parece todo para Guevara en Moto3, donde posee casi dos carreras de ventaja y lo tiene todo a favor para ser el primer ganador de la campaña.

Phillip Island y sus bonitas vistas regresan tras dos años de ausencia por la pandemia en una antepenúltima cita que espera mantener todavía la emoción en todos los campeonatos hasta la semana que viene en Sepang (Malasia) y donde un error puede ser ya fatal.

En MotoGP, la mala dinámica de Quartararo tras el parón veraniego y la mejora en el rendimiento de Bagnaia ha provocado que el francés haya perdido toda la gran ventaja que tenía y que tenga ya al italiano a tan sólo dos puntos en un campeonato que prácticamente se reinicia, pero con sólo tres Grandes Premios ya por delante. 'Pecco' ha sumado 111 puntos en la segunda parte del Mundial, por los 47 del de Niza, que sólo ha podido estar una vez en el podio (segundo en Austria) y otra vez más en el 'Top 5' (quinto en San Marino).

«Tenemos que pensar en el campeonato, pero tengo que tomármelo carrera a carrera. Ahora es como el inicio, estamos casi igualados a puntos y somos cinco que no estamos separados por tantos. Creo que esta puede ser una buena carrera para nosotros y los dos últimos años y el título de 2021 me dan muchísima confianza y más experiencia para mantener la calma en estas situaciones», advirtió el francés.

Bagnaia llega a Phillip Island mucho más animado después de sumar tres victorias, dos segundos puestos y un tercer lugar, y sólo un fallo, el '0' de Motegi. «Creo que he mejorado personalmente yo mucho más que la moto. Hay cinco pilotos con posibilidades, aunque Fabio y yo tenemos más porque estamos más delante. Nuestro potencial es muy alto, estamos en buen momento y tenemos que aprovecharlo», admitió.

Ducati no gana en este trazado desde que lo hiciera Casey Stoner en 2010 por cuarta vez seguida con la marca italiana y tanto Quartararo como Bagnaia tendrán que vigilar a las otras 'Desmosedici', que están copando casi todos los podios, aunque aún no se sabe si habrá órdenes de equipo en la fábrica italiana.

En este sentido, el italiano Enea Bastianini y el australiano Jack Miller apurarán sus opciones reales de ser candidatos ya que están situados a 39 y 40 puntos respectivamente y por detrás del tercer aspirante, el español Aleix Espargaró. El piloto catalán llega a la recta final a 20 puntos del liderato y ya avisó de que le toca ya arriesgar si quiere llegar con opciones hasta el final y tratará de estar en la pomada en un circuito donde su moto puede rendir a buen nivel.

En un Gran Premio donde el clima y el viento pueden ser también decisivos, y al que KTM llega en buena forma, Marc Márquez (Repsol Honda) intentará ser protagonista y ser otro de los que puedan arañar puntos importantes a los candidatos al título.

El de Cervera fue el último ganador en Phillip Island, un circuito donde le favorece que se corre en el sentido contrario a las agujas del reloj y donde espera que el salto a nivel físico que ha dado le permita estar en la pelea por el segundo podio de la marca japonesa esta campaña tras el logrado por Pol Espargaró en Catar.

Guevara, a por el título de moto3, fernández, a acercarse al de moto2

Por otro lado, el Gran Premio de Australia podría coronar este domingo a su primer campeón de la temporada, que todo apunta a que será el español Izan Guevara (GasGas), que lo tiene bastante bien encaminado y que afronta su primera gran oportunidad.

El balear fue quinto en Tailandia y se plantará en Phillip Island con una ventaja de 49 puntos sobre el actual subcampeón del mundo, Dennis Foggia (Honda). El italiano ganó en Buriram y tratará de llevar la emoción al menos hasta Malasia, aprovechando su mayor conocimiento de la pista.

Guevara no ha corrido nunca en este trazado y para salir campeón sin depender de su rival tiene que sumar su sexta victoria de la temporada. Si queda segundo, necesita que no sea por detrás del italiano, y si es tercero, Foggia debe estar fuera del podio y que Sergio García Dols, su compañero en el equipo de Aspar y aún con opciones matemáticas, no gane.

Finalmente, también hay un escenario muy apretado en Moto2, donde lidera el español Augusto Fernández (Kalex), con sólo un punto y medio de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Kalex) tras la caótica carrera en Tailandia. El madrileño intentará arañarle puntos a su rival en una pelea que parece que tendrá su final en Cheste (Valencia).