El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) tiene claro que ahora que está a 20 puntos del líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), debe dejar de optar por ser «constante» y pasar al «modo ataque y arriesgar mucho más», empezando desde este fin de semana en el Gran Premio de Australia.

«No es fácil atacar y no cometer errores, peor es el momento de estar en modo ataque y recuperar puntos. 20 no son tanto, pero en tres carreras no va a ser fácil y voy a darlo todo. Ya no se trata de ser constante sino de atacar y arriesgar mucho más, y lo voy a intentar este fin de semana», advirtió Espargaró este jueves en rueda de prensa.

El catalán tiene «muchas ganas de probar la Aprilia de 2022» en Phillip Island. «En los circuitos rápidos como Termas de Río Hondo o Assen y donde no tengo tanto que apurar la frenada ha sido muy competitiva. Aquí me gusta pilotar», subrayó, feliz de que el nuevo carenado «mejora las prestaciones» de su moto.

El tercer clasificado del Mundial lamentó las «dificultades en mojado» vividas en Tailandia. «Mejoramos un poco en el 'warm up', pero en mojado podía luchar por ser sexto o séptimo, pero la 'long lap penalty' fue una lástima porque perdí muchos puntos. Ahora, miro hacia delante», indicó.