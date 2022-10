El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró este sábado haber podido «pilotar» como quiere y haber «exprimido realmente la Honda» en la clasificación del Gran Premio de Tailandia, decimoséptima prueba del Mundial y que se disputa en el Circuito Internacional de Chang, en Burinam.

«El resultado final es un poco menos de lo que pretendíamos hoy, pero hay que fijarnos en los aspectos positivos: he podido empezar a pilotar como quiero y he podido exprimir realmente la Honda», aplaudió el de Cervera en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán tuvo «una situación comprometida» en la clasificación que «arruinó» su «mejor vuelta». «Pero sabemos lo que pasa y cómo podemos solucionarlo», avanzó Márquez, que lamentó haber tenido otro «susto» en los terceros libres, en la última curva, que le obligó a pasar por Q1.

«Pero seguimos cogiendo experiencia y probándonos cada vez más. La carrera de mañana será interesante, necesitamos una buena salida para recuperar algunas posiciones, porque aunque nuestro ritmo es bueno, adelantar puede ser complicado», analizó el ocho veces campeón del mundo, que arrancará octavo en la salida en Tailandia.

Pol espargaró: "no ha sido fácil, pero no nos vamos a rendir"

Por su parte, su compañero, Pol Espargaró, admitió que tuvo «problemas» este sábado que están «trabajando para solucionar». «Está claro que no ha sido un fin de semana fácil, pero no nos vamos a rendir, seguiré intentándolo cada vez que me suba a la moto. Mañana será una carrera muy larga, tanto en seco como en mojado, así que hay muchas posibilidades. Veremos qué pasa cuando se apague el semáforo», zanjó el piloto español, que este domingo saldra decimonoveno en Burinam.