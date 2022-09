El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró «muy contento» por continuar con su mejora en los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, donde fue el cuarto más rápido, y admitió que «la progresión está a la vista».

«Estoy muy contento porque hemos conseguido nuestro objetivo, que era mejorar entre carrera y carrera. Hoy he salido y me he sentido mejor que en Japón y en Japón me sentí mejor que en Aragón, así que paso a paso estamos mejorando», comentó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera cree que fueron «competitivos con neumáticos nuevos y usados». «La progresión está a la vista. Hoy he gastado mucha energía y existe la posibilidad de que tenga un pequeño bajón durante el fin de semana, pero vamos a ver», subrayó, admitiendo que «la lluvia puede ayudar», pero que también se ve «competitivo en seco».

Finalmente, el catalán reconoció que «interesante» el calendario de la temporada 2023. «Estoy emocionado por las nuevas carreras, especialmente la India, que es un lugar importante para todos los fabricantes, sobre todo para Honda, y estoy deseando ver a todos los aficionados de MotoGP allí», sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo, Pol Espargaró, que fue decimoséptimo, consideró su situación «bastante similar a la normal» y que sigue buscando «más agarre». «Sobre todo tenemos que intentar mejorar nuestras sensaciones con los neumáticos nuevos para la vuelta rápida y clasificación del sábado», indicó.

«Cuando tenemos mucho agarre podemos ser rápidos, pero tenemos que encontrarlo. Vamos a ver qué pasa mañana, sobre todo si está mojado, entonces podemos dar un paso», añadió el piloto de Granollers.