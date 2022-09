El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que, aunque no ha podido defender su posición de 'poleman' y finalmente ha terminado cuarto en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón, ha logrado «un gran resultado», porque ha sido la primera prueba que ha «podido terminar» tras su operación de húmero.

«Estoy muy contento por cómo ha ido todo el Gran Premio. Al final hemos sido capaces de hacer una gran carrera. Lo más significativo es que ha sido un fin de semana muy productivo y, sobre todo, mejor de lo que esperábamos. Ha sido una carrera muy importante porque es la primera que he podido terminar desde mi operación, así que ha sido una buena manera de probar el brazo. Está claro que me hubiera gustado terminar más arriba, pero siendo realistas, ha sido un gran resultado: he podido mantener el ritmo y atacar en las últimas vueltas», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera dio las gracias a todos los trabajadores de Honda en el regreso a Japón tras tres años fuera del campeonato por el COVID-19. «Quiero agradecer a HRC y al equipo Repsol Honda por ayudarme a sacar adelante un fin de semana tan positivo. También quiero dar las gracias a todos los trabajadores que se han acercado hasta aquí durante el Gran Premio, ha sido un placer poder verlos a todos. ¡Ahora toca Tailandia!», indicó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, que terminó duodécimo, explicó que se sintió «bien en las primeras vueltas», pero que poco a poco fue «perdiendo ritmo». «Estaba detrás de Quartararo y me sentía más rápido que él, pero no he podido acercarme lo suficiente como para adelantarlo y tampoco quería arriesgarlo todo», manifestó.

«Después de seis o siete vueltas detrás de él ha bajado mi rendimiento, permitiendo que algunos pilotos me pasaran y perdiendo un poco mi ritmo. Los neumáticos han decaído y he empezado a sufrir. Pero nos quedamos con lo positivo: hemos sido fuertes en la salida. Hemos mejorado con respecto a Aragón y trataremos de dar otro paso adelante la semana que viene», concluyó.