El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que «nunca» irá «contra otro piloto» y que su incidente con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) fue «muy mala suerte», además de lamentar las críticas por lo sucedido, afirmando que «los 'haters' siempre ganan».

«Aquí diré: los 'haters' siempre ganan. Lo suyo es ignorarlos y ya está. Yo sé lo que ha pasado, llevo diez años en MotoGP y sé lo que se puede hacer y lo que no», explicó tras su abandono en declaraciones a DAZN.

En su regreso al campeonato tras su cuarta operación del húmero, Márquez sufrió un toque con el líder del Mundial en la curva 3, donde estuvo a punto de sufrir un 'highside'. Al controlar la moto, el francés se le echó encima y acabó por los suelos. Posteriormente, el japonés Takaaki Nakagami (Honda) también chocó con su moto y quedó tirado en medio de la pista en una peligrosísima acción en la que los pilotos lograron esquivar al nipón.

«Nunca en la vida en mitad de una recta iré contra otro piloto porque sé lo que puede generar, y menos en la primera vuelta. Hemos analizado bien con Honda lo que realmente ha pasado. La acción de Fabio es muy mala suerte; me derrapa un pelín la moto de atrás, no salgo con velocidad y creo que él tenía la intención de adelantarme», explicó.

En este sentido, reiteró que no tenía necesidad de ganar nada «en la primera vuelta» y en una carrera en la que «no» se juega «nada». «He sentido que la rueda de atrás se bloqueaba, la moto se me tira a la izquierda y desacelera. Ya tenía el problema mecánico cuando impacta Nakagami, ha sido una caída muy peligrosa», indicó el de Cervera.

«Es compañero de marca, es un compañero de pista y nos llevamos bien, y nunca haría esto en una recta, y más en la primera vuelta. Cuando activo el dispositivo de atrás, sale una pieza volando y ahí se me bloquea la rueda y levanto un poco el cuerpo porque se me iba a la izquierda y no podía hacer nada en ese punto», continuó sobre la acción con el nipón.

Además, Márquez recordó que el objetivo desde ahora es «acumular kilómetros». «El objetivo no está cumplido. Prefería hacer una mala salida y acabar la carrera. El objetivo es acumular kilómetros, me he sentido muy a gusto encima de la moto, controlable y en muchos momentos mejor de lo que esperaba. Por otro lado, llegaré más fresco a Japón», finalizó.