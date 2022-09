El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró este viernes «muy contento» de volver a subirse en una moto en un Gran Premio, en unos entrenamientos libres del GP de Aragón en el que las sensaciones «han mejorado mucho» durante el día, entendiendo, en general, «la moto y cómo pilotar» en el trazado español.

«Estoy muy contento de volver a subirme a la moto y pilotar de nuevo en MotoGP. Las sensaciones de la mañana a la tarde han mejorado mucho. Por la mañana no estaba pilotando bien y estaba bastante rígido sobre la moto. Luego, por la tarde, he estado más relajado, no me he cansado tanto y hemos podido trabajar mejor», relató Márquez en declaraciones a los medios de su equipo recogidas por Europa Press.

El de Cervera volvía a competir tras 110 días alejado de las pistas por una nueva lesión en el húmero de su brazo derecho, que le obligó a pasar por quirófano por cuarta vez en dos años. Sin embargo, este viernes entendió «la moto y cómo pilotar bien» en MotorLand. «En mi última tanda, con el neumático blando, estaba haciendo una buena vuelta pero he tenido un pequeño susto en la última curva», analizó.

«Si cometes errores, significa que estás apretando, lo cual es bueno. Hay algunas cosas en las que trabajar, pero estamos en el buen camino», concluyó el ocho veces campeón del mundo, que fue la mejor Honda del día y octavo de la combinada de tiempos.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró lamentó que este viernes no haya sido «un buen día» en cuanto a resultados. «En mi último ataque al crono he cometido un par de errores y no he podido mejorar mi tiempo con el neumático blando. Creo que podríamos estar entre los 15 primeros si hiciésemos una vuelta juntos, pero no me he sentido cómodo y tenemos que encontrar más agarre. Esperemos que mañana mejore el agarre en la pista y que también podamos incrementarlo por nuestra parte. El plan es salir a rodar mañana y hacerlo lo mejor posible», explicó.