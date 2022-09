El piloto español Fernando Alonso (Alpine) recalcó que ningún equipo te va dar la posibilidad de correr 400 Grandes Premios como le puede pasar a él si no se demuestra «la pasión por este deporte y la disciplina para rendir al alto nivel» que ha ofrecido en toda su carrera.

Alonso cumplirá este domingo en el Gran Premio de Italia 349 carreras, igualando a Kimi Raikkonen, un número que no le pasa desapercibido porque se lo están «repitiendo cada fin de semana». «No es algo que me interese mucho. Estoy contento de haber pasado tanto tiempo en la F-1 y con dos años más creo que llegará a esa cifra de 400 que es un número muy grande. Demuestra mi pasión por este deporte y la disciplina para rendir a un alto nivel porque si no, los equipos no te van a dar 400 carreras», indicó en rueda de prensa.

Por otro lado, el ovetense reconoció que Alpine está «en una buena racha» tras sumar diez Grandes Premios seguidos puntuando. «Hemos encontrado alguna consistencia aunque estas diez carreras no han sido completamente sin problemas. Tenemos que mejorar las cosas para tener un fin de semana completo y si lo hacemos estaremos en los puntos», advirtió.

De todos modos, ve al equipo «en el mismo lugar que todo el año, justo detrás» de Red Bull, Ferrari y Mercedes. «Nuestra posición natural es ser séptimo y octavos, y necesitamos una ayuda de los equipos de arriba. Aquí creo que van a venir penalizaciones de Carlos (Sainz) y Lewis (Hamilton)», apuntó.

«Creo que para Monza no tenemos ninguna carga específica, ningún ala específica, así que a ver cómo podemos rendir. El coche fue muy bien en Bakú y Spa por lo que no hay motivos para no ser competitivos aquí», sentenció Alonso.