El español Alonso López (Boscoscuro) consiguió su primera victoria en el campeonato del mundo al ganar el Gran Premio de San Marino de Moto2 en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, por delante de los también españoles Arón Canet (Kalex) y el mallorquín Augusto Fernández (Kalex), que es el nuevo líder del campeonato del mundo. El balear Augusto Fernández es ahora primero en la clasificación provisional del mundial con cuatro puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura, en una carrera en la que las cuatro posiciones fueron para pilotos españoles, con Albert Arenas cerrando ese grupo.

Alonso López ya sorprendió al autor de la "pole position", el italiano Celestino Vietti (Kalex) para ponerse líder de la carrera con Albert Arenas (Kalex) superando también al transalpino, mientras que el británico Jake Dixon (Kalex) se fue por los suelos en la curva cuatro. Con López tirando delante, tras su estela se colocaron Arenas, Vietti, los también españoles Arón Canet (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Augusto Fernández (Kalex), además del japonés Ai Ogura (Kalex) y el italiano Tony Arbolino.

La carrera perdió muchas unidades en esa primera vuelta, entre ellos el español Manuel "Manugas" González (Kalex) y su compañero, el tailandés Keminth Kubo, el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex) o su compatriota Zonta Van der Goorbergh (Kalex) y otros de los que se esperaba más, como el español Pedro Acosta (Kalex), se encontraba mucho más atrás en las primeras vueltas, duodécimo en el cuatro giro.

A ritmo de vuelta rápida Alonso López intentó escaparse de sus rivales para consolidar su primera victoria en el campeonato del mundo, pero tras su estela estaba unos rivales complicados de dejar atrás y, en particular, un "desconocido" Albert Arenas. En el quinto giro y todavía con Alonso López intentando imponer su ritmo, Jorge Navarro (Kalex) se quedó fuera de carrera al sufrir una nueva caída en la curva cinco, mientras que a Fermín Aldeguer se le sancionaba con una "vuelta larga" de penalización por no perder posición al acortar circuito, aunque no le hizo falta cumplir con ella al irse por los suelos en la curva uno.

Alonso López continuó firme en el liderato en un grupo que ya era de apenas seis pilotos y en el que también estaban Albert Arenas, Arón Canet, Celestino Vietti, Ai Ogura y Augusto Fernández. El piloto de la Boscoscuro no cejó en su empeño de buscar su primera victoria en el mundial y décima a décima de segundo consiguió abrir un pequeño hueco que llegó a casi el segundo en el octavo giro sobre Albert Arenas, que también se había destacado algunos metros del resto de integrantes del sexteto.

Pero la mayor sorpresa de la carrera estaba por llegar en la novena vuelta, cuando Celestino Vietti se fue por los suelos en la curva cuatro al forzar demasiado los frenos y perder la rueda delantera, su quinto cero de la temporada, que dejaba el camino expedito a todos sus rivales, en particular al japonés Ai Ogura y al mallorquín Augusto Fernández.

Alonso López consolidó poco a poco su primera posición, con Albert Arenas en la segunda y Arón Canet en la tercera, destacados del resto, mientras Ai Ogura tenía que aguantar en la cuarta posición los ataques de Augusto Fernández, que se estaban jugado el liderato del mundial, seguidos por los italianos Mattia Pasini (Kalex) y Tony Arbolino (Kalex). Augusto Fernández doblegó a Ai Ogura en el duodécimo giro, en el que Mattia Pasini se fue por los suelos.

Poco a poco Alonso López consolidó su ventaja camino de la primera victoria de su carrera deportiva, con Aron Canet y Albert Arenas pugnando por la segunda posición, por delante de dúo formado por Augusto Fernández y Ai Ogura, que prácticamente en ese orden terminaron la carrera. Alonso López consiguió su primera victoria con autoridad, por delante de Arón Canet y de Augusto Fernández, que a menos de tres vueltas para el final superó a Albert Arenas, cuarto, con Ai Ogura en la quinta posición, que de esa manera perdió el liderato del mundial a manos de Fernández, con cuatro puntos de ventaja sobre Ogura. Pedro Acosta acabó en la sexta posición, con Jeremy Alcoba (Kalex), décimo, y Marcos Ramírez (MV Agusta) decimosexto.