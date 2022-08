Augusto abre la defensa del liderato del Mundial de Moto2

El mallorquín Augusto Fernández (Kalex), líder en solitario del Campeonato del Mundo de Moto2 tras sus tres victorias consecutivas, afirma que tiene «muchas ganas de que llegue el fin de semana» porque el año pasado logró dos podios en Austria, así que tiene «muy buenos recuerdos». «Este año hay un cambio en el trazado con la nueva variante y quiero ver cómo es, pero el objetivo sigue siendo sumar el mayor número de puntos posible y luchar por la victoria ya que nuestro planteamiento no cambia aunque lideremos la clasificación, y daremos el ciento por ciento a partir del viernes», explica en una nota de prensa de su equipo, mientras su compañero de equipo, Pedro Acosta, espera poder correr en el Red Bull Ring.

«No pudimos correr en Silverstone, aunque me sentía bien, pero la lesión tiene su periodo de recuperación y eso no lo podemos cambiar, así que en Austria pasaremos otro examen médico para ver si puedo competir, si bien este fin de semana estaremos en la casa de KTM y Red Bull, y allí te sientes como en casa porque ves que los aficionados apoyan al equipo», reconoce el «Tiburón» de Mazarrón. «Es bonito no sólo para nosotros, sino para todos los que forman parte de la familia KTM y va a ser un fin de semana importante así que esperamos disfrutarlo de la mejor manera», afirma Pedro Acosta.