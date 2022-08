Augusto celebra en Silverstone el Embala't de Sencelles

Augusto Fernández (Kalex) celebraba este domingo en Silverstone el Embala't de Sencelles. El piloto de Pina, que conseguía su tercer triunfo consecutivo en Moto2, lo festejaba luciendo en el histórico circuito británico una bandera de la popular fiesta, que volvía este fin de semana tras dos años de parón por culpa de la pandemia.

Augusto Fernández dijo sentirse «bien como líder», pero enseguida aclaró que «hay muchísimas carreras todavía y hay que aprovechar el momento, seguir apretando pues hemos empezado todos igual en puntos, así que ha sido como volver a empezar y quizás por ese motivo había que apretar y hay que seguir apretando y estar ahí».

Fernández reconoció que sólo vio clara la victoria al final «me faltaba luchar con Alonso -López-, aunque me he visto más fuerte al final que al principio pues parece que sufro un poco más al principio que al final, pero hoy por lo menos estaba bien, aunque no tenía mucho más; bueno, al final tuve un pelín más y he podido coger a Alonso, me ha resultado un poco justo, pero he llegado y la lucha que he tenido con él se ha decantado hacia mí, pero es un poco de suerte».

El líder del mundial comentó que ese es su objetivo de la temporada, luchar por el mundial pero no esperaba que fuese así, con estas victorias, aunque recalcó que «tampoco digo cómo habría que luchar porque esto nunca se sabe ya que hay que saber leer lo que tiene cada fin de semana y no perder la cabeza y apretar cuando se tenga que apretar, pero este fin de semana me ha salido muy bien y sabía que era una carrera que se podía ganar, pero vendrán carreras en las que sufriremos y habrá que saber coger los puntos que podamos».

En cuanto a sus rivales en la pelea por el título, Augusto Fernández señaló que «Ogura está siendo muy regular, pues el tío en los malos días te saca un cuarto puesto, está ahí, pero hay que ver; por ahora no me fijo en ninguno en concreto hasta que pasen más de carreras, aunque espero seguir así (sonrisas) y sólo me fijo en mí para sacar el máximo que se pueda en cada carrera y al final de campeonato veremos con quien estamos».