El mallorquín Izan Guevara (GasGas) sumó su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva e inapelable por su superioridad, al vencer con autoridad y en solitario el Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, que le permite recortar distancias en el campeonato al líder de la categoría, su compañero de equipo Sergio García Dols (GasGas). El líder del mundial concluyó en la tercera posición, superado por el italiano Dennis Foggia (Honda), al que intentó adelantar en la última curva del trazado, pero su moto le derrapó lo justo para que el transalpino se hiciese con el segundo peldaño del podio. Guevara no falló en la salida y salió como una exhalación para colocarse líder en la primera curva, en la que se fueron al suelo el italiano Ricardo Rossi (Honda) y el español Carlos Tatay (CFMoto), quien provocó el percance al entrar colado en la curva, mientras que el británico John McPhee (Husqvarna) se tuvo que salir de pista para esquivar a sus rivales y regresar en la última posición, como poco después hizo también Tatay.

Izan Guevara imprimió un fuerte ritmo y puso en «fila india» a todos sus rivales, sabedores de que si no andaban muy atentos el español tenía el ritmo suficiente para romper la carrera y marcharse en solitario, pero tras su estela se colocaron Dennis Foggia (Honda), Daniel Holgado (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda), David Muñoz (KTM) y Ayumu Sasaki (Husqvarna). El turco Deniz Öncü (KTM) y el japonés Kaito Toba (KTM) fueron sancionados con una doble «vuelta larga» por haberse saltado el momento de la salida y ser penalizados por ello, lo que les alejó de cualquier opción de pelear por las primeras posiciones de carrera. Ahí, en cabeza de carrera Izan Guevara no daba su brazo a torcer e imponía un fuerte ritmo para intentar romper la misma, pero tras su estela estaban Daniel Holgado, Foggia, Suzuki, Sasaki, Sergio García Dols (GasGas), David Muñoz y el australiano Joel Kelso (KTM), que lograron romper el grupo principal, en el que Jaume Masiá (KTM) era el encargado de tirar para intentar neutralizarlos. En el quinto giro la carrera perdió a varios participantes por una caída múltiple del italiano Matteto Bertelle (KTM) y el británico Scott Ogden (Honda) por detrás, en la curva siete, en tanto que en cabeza de carrera Joel Kelso se fue por los suelos en la curva dos, aunque recuperó rápidamente su moto para intentar continuar. El pupilo de Jorge Martínez «Aspar» no dio ninguna muestra de fatiga y poco a poco Izan Guevara fue estirando y casi «masacrando» al grupo perseguidor, sobre el que se puso a siete décimas de segundo respecto a Foggia, Suzuki, García Dols, Sasaki y Holgado. Ya un poco más atrás se formó un grupo nuevo, perseguidor del primero y encabezado por los españoles Jaume Masiá, Adrián Fernández y David Muñoz. En la novena vuelta Izan Guevara ya tenía un segundo de ventaja sobre Foggia, que logró algunos metros sobre Sergio García Dols, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki y Daniel Holgado. Tres vueltas más tarde, en la duodécima, la diferencia era ya de en torno a 1,6 segundos, que mantuvo sin problemas e incluso aumentó hasta más dos, tres, cuatro y cinco segundos.

La carrera estaba prácticamente sentenciada en favor de Izan Guevara y el interés de la misma se centró en las posiciones del grupo perseguidor, en el que marcó el ritmo Dennis Foggia, aunque Sergio García Dols dio la impresión de tener muy controlado a su rival italiano, mientras por detrás también esperaban su momento los japoneses Ayumu Sasaki y Tatsuki Suzuki, y el español Daniel Holgado, que fue el primero en quedarse rezagado en ese quinteto. Con un ritmo muy superior al de sus rivales, Izan Guevara consolidó la victoria en Alemania, por delante de Dennis Foggia, Sergio García Dols, Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki y Daniel Holgado; mientras que el turco Deniz Öncü, «golpeado» por las numerosas sanciones a las que tuvo que hacer frente, salió muy atrás en la formación, fue sancionado con una doble «vuelta larga» de penalización por saltarse el semáforo rojo y, aún así, acabó en una más que meritoria séptima posición. La victoria de Izan Guevara fue auténticamente inapelable, un triunfo «de raza» con una solvencia y una contundencia absoluta, que le permite recortar en nueve puntos la diferencia en la tabla del mundial, en la que Sergio García Dols tiene 166 puntos y su compañero de equipo está apenas siete puntos por detrás, con 159. Adrián Fernández (KTM) acabó octavo, por delante de David Muñoz (KTM), Iván Ortolá (KTM), Andrea Migno (Honda) y Jaume Masiá (KTM). Xavier Artigas (CFMoto) fue decimotercero, con Ana Carrasco (KTM), vigésima segunda.