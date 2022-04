Joan Mir reconoce que quiere dar «un puñetazo encima de la mesa»

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), acuciado por diferentes problemas con su moto en este inicio de temporada, ha reconocido antes del comienzo del Gran Premio de España de MotoGP que «en Portimao quería dar ese puñetazo encima de la mesa y lo daré cuando tenga la oportunidad, cuanto antes mejor, pero hay cosas que no puedes controlar, aunque las ganas están ahí». En cuanto a la cita en el «Ángel Nieto» de Jerez, el campeón del mundo de 2020 ha reconocido que «sobre el papel, es un circuito que no es mi favorito, pero he ido siempre bastante bien, aunque el año pasado perdíamos bastante en aceleración y este año tenemos el 'dispositivo de salida' y puede ser un año para hacerlo bien aquí, por qué no».

Aunque no tiene su futuro resuelto, Joan Mir asegura que su rendimiento «no tiene nada que ver con la situación, no voy a rendir más porque mi futuro esté sin decidir. Si me preocupa, será fuera de la pista, pero en ella siempre doy el máximo. Eso no cambia en mi carácter». Del liderato de su compañero Alex Rins, compartido con el francés Fabio Quartararo, asegura que «motiva, motiva pues estamos en la sexta carrera de la temporada y Álex ha hecho un arranque espectacular. No ha fallado en ningún momento. Estoy Contento ya que sé de lo que es capaz mi compañero y de lo que soy capaz yo, y también la moto».

En cuanto a los rumores de posibles problemas técnicos, Joan Mir fue taxativo «no. Creo que eso no es cierto. Confío mucho en mi parte del 'box'. Esa es la respuesta». De sus problemas en Portimao señaló que «la prioridad es solucionarlos, aún no he tenido la reunión, pero sé que se está priorizando eso, para que no vuelva a pasar, porque eso te destroza un fin de semana. Si empiezas en una posición más humilde y vas a buscar el podio, un problema como el que tuvimos te frena y te quedas entre los cinco primeros, pero el domingo iba a luchar por la victoria y el problema afecta más así». «Cuando salí me di cuenta de que no era el día pero la base de la moto es buena y estoy contento con la progresión que llevamos. Mi objetivo es no parar esta evolución», recalco Mir.