Izan Guevara derrocha ambición para el Mundial de Moto3

Tercero en la general del Mundial tras dos carreras, con un podio a sus espaldas y la ambición por bandera, el piloto mallorquín Izan Guevara (Aspar Team Gas Gas) pasó revista al primer tramo del curso antes de emprender rumbo a Argentina, siguiente parada del certamen y la primera de la gira americana, que le devolverá al escenario de su primera victoria: Austin. El titular de la moto número 28 atendió a los medios en el Ars Magna Hotel de Palma y dejó muy claro que en arranque del ejercicio 2022 «es bueno, el esperado», con un octavo -saliendo desde el fondo de la parrilla tras ser 'pole' en Catar- y un segundo puestos en su haber.

«Volvemos con fuerza», añade Guevara, quien confiesa que la carrera de Indonesia fue «de las más duras de mi vida, por la humedad y el calor. Pero supimos gestionar bien las últimas vueltas, con buen ritmo», prosiguió el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' y candidato al título mundial, como bien le señaló un ilustre como su paisano Joan Mir. «Estamos entre los favoritos, Foggia tal vez es el que más. Pero también Migno, Sasaki, Sergio García, Migno... Le doy las gracias a Joan (Mir) y ojalá que se haga realidad ese deseo», apostilló el palmesano.

Tuvo referencias al polémico estreno en Catar, en el que tras lograr la 'pole', fue sancionado para salir desde la última línea de la parrilla, con Long Lap incluído. «Me enteré de la penalización el sábado por la tarde. Lo peleamos y nos quitaron una Long Lap. Pero es una sanción injusta... Igualmente, yo salí convencido, con la estrategia de dar 'full gas' y adelantar posiciones. Lo que me preocupaba era que me tirasen, pero el ritmo de carrera fue bueno y la octava plaza y los puntos también», recordaba Izan, de 17 años de edad y único balear en Moto3.

Las sensaciones en su segunda campaña en el Mundial «son las esperadas. Me siento fuerte y este punto puede ser importante. Va saliendo el trabajo poco a poco», proseguía Guevara en su intervención en el restaurante Il Forno Città del Ars Magna Hotel palmesano. Tiene claro, eso sí, que «coger puntos es importante. Este año es el más largo y va a haber fallos. Esperemos que lleguemos bien de puntos al momento clave y me sienta cómodo con el paso de las carreras», admitía el piloto, que habló de su mejoría «en las 'qualys', Todo me sale bien y creo que estoy dando un paso al frente en cuanto a madurez».

De cara a Argentina, confiesa Izan Guevara que el circuito «se asemeja mucho a mi conducción, es rápido y espero estar delante. Lo curioso es que cuando voy a circuitos en los que no he estado antes, estoy delante. Y creo que Termas se me puede dar bien», dejaba ver el 28, a que la vez lamentó la mala fortuna de Marc Márquez y el problema de diplopía que se le ha reproducido y es optimista con el rendimiento de los otros baleares en liza en Moto2 y MotoGP. «Está cobgiendo buenos puntos», dijo respecto a Joan Mir, y en referencia a Augusto Fernández, tiene claro que «cuando suba al podio, no parará de conseguir buenos resultados». Próxima parada: Argentina.