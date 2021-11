Jorge Lorenzo ha sido uno de los invitados de este martes a La Noche D. El palmesano ha aprovechado su visita al programa de Dani Rovira para hacer un repaso de su trayectoria profesional y recordar anécdotas del pasado.

Durante la entrevista, el mallorquín ha revelado que en el año 2010, tras el circuito de Jerez, casi muere ahogado mientras celebraba su victoria. Todo comenzó cuando descubrió un lago en el lugar de la competición: «Cuando giro a la izquierda de las últimas curvas de Jerez, veo el lago y se me ilumina la cara. Dije, 'si gano me tiro'».

«En las últimas vueltas adelanté a Rossi y Pedrosa y gané. Ganar en Jerez es un plus, más que en otro circuito», explicó. En ese momento, Lorenzo no se podía imaginar lo que iba a ocurrir: «Salté y me tiré, pero no había calculado dos cosas. Que no hay escalera para subir y resbala, y que con el casco y el mono, cuando te tiras al agua pesas más».

El piloto recordó que los aficionados no se estaban dando cuenta de su situación, pero que gracias a un compañero de Repsol pudo salvarse: «Me empecé a quedar como 'lila' y los aficionados se estaban riendo, pero cuando me empezaron a ver 'lila' se empezaron a preocupar. Les cambió la cara. Mi ángel de la guarda fue un tío con camiseta de Repsol, mi rival histórico, que se lanzó».

Pero no todo fueron malos momentos. Jorge también aseguró en la programa de La 1 que desde pequeño siempre ha querido ser actor, sueño que ahora ha cumplido. El mallorquín ha dado vida a un personaje de la serie Águila Roja: «Me propusieron eso y como siempre he tenido ese pequeño sueño de hacer un cameo».