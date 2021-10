Una sonrisa de oreja a oreja se escondía tras la mascarilla de Izan Guevara a su llegada ayer al aeropuerto de Son Sant Joan, donde le esperaban una veintena de personas entre familiares, amigos y técnicos de la federación balear para felicitarle. El piloto mallorquín se confesaba «supercontento» por estrenar su palmarés en el Mundial después de un Gran Premio de las América en el que vivió «una montaña rusa» de emociones después de saber que el triunfo era suyo desde el box en el que lloraba de frustración por verse fuera de carrera tras romperse un amortiguador.

«Estábamos muy fuertes en las últimas carreras, pero el podio se resistía. Al final ha llegado la primera victoria y se nota que estamos delante. Conseguir un triunfo es un sueño», aseguraba tras abrazarse con su madre Marga Bonnín. «No me esperaba una bienvenida así porque no me habían dicho nada, pero algo me olía por ser la primera», comentaba el piloto del Aspar Team sin ocultar su alegría.

La suya no fue una victoria ortodoxa viendo la bandera de cuadros, ya que fue la cancelación de la carrera tras un grave accidente la que le dio una victoria que en cualquier caso había estado forjando antes de que un problema mecánico le mandara al box. «Fue una montaña rusa de emociones», resumió Guevara. «La bandera roja cuando estaba escapado me fastidió un poco, pero el equipo me supo calmar. Cuando volvimos a arrancar pasé primero la curva y puse el ritmo de antes, pero el amortiguador se rompió y no pude hacer nada. Suerte de la bandera roja y que todos los pilotos que se vieron involucrados están bien», explicó resaltando que «merecía la victoria porque había estado liderando vuelta a vuelta».

Guevara se fundió en un abrazo con su madre, Marga Bonnín.

El triunfo en el GranPremio de las Américas supone un impulso de confianza que alimenta su ilusión y ambición. Su nombre se ha unido al de los otros cuatro pilotos mallorquines -Jorge Lorenzo, Luis Salom, Augusto Fernández y Joan Mir- que han saboreado la victoria en el Mundial y anhela seguir sus pasos. «Estoy supercontento por estar en esa lista y ojalá pueda llegar donde han llegado otros pilotos mallorquines. Estoy supercontento con la primera y quiero seguir a por más», dijo.

Renovación

Su éxito sobre el asalto de Austin (Texas) ha llegado apenas unas semanas después de materializarse su renovación con el Aspar Team para la próxima temporada, pero Izan Guevara aseguró que su nuevo compromiso no ha influido en este primer gran hito de su carrera. «Estaba hablada la renovación y estoy contento por ello, creo que el que año que viene podemos conseguir buenas cosas», apuntó.

En su dedicatoria tuvo un recuerdo para los pilotos fallecidos en un año «muy difícil» que espera que haga reflexionar a los responsables de las carreras de cara al futuro. «Algo en el reglamento tiene que cambiar. Cuando nos dijeron que después de la primera bandera roja había una cinco vueltas lo vi un poco justo. Pasó lo que pasó, no hubo susto, pero Dorna tiene que hacer algo al respecto», apuntó el piloto mallorquín, que disfrutará del momento unos días antes de su próxima cita en el Gran Premio de Emilia Romaña el 24 de octubre.