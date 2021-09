Los participantes en el Mundial de Superbikes han rendido homenaje y han guardado un minuto de silencio en memoria del joven piloto español Dean Berta Viñales, fallecido este sábado a los 15 años como consecuencia de las heridas sufridas en el grave accidente en el que se vio implicado durante la primera carrera de la categoría Supersport 300, celebrada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

En la parrilla de salida del trazado jerezano se congregaron este domingo compañeros, equipos e incluso familiares del malogrado deportista, como sus primos Maverick Viñales, piloto de MotoGP, e Isaac Viñales, piloto de Superbikes y que ha decidido no participar en la carrera de este domingo.

Junto a una pancarta con la leyenda 'Always in our hearts, Dean' -'Siempre en nuestros corazones, Dean'- con la foto de Viñales, todos guardaron, entre lágrimas, un emotivo minuto de silencio para recordar al joven piloto.

El @circuitodejerez se inunda de un silencio ensordecedor para recordar a Dean Berta Viñales.@ISAAC_VINYALES y Maverick, a la cabeza de todo un paddock que sigue adelante por el recuerdo de Dean. 🙏 pic.twitter.com/0yEGHVscA8 — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2021

Dean Berta Viñales falleció este sábado tras un grave accidente en el circuito andaluz. A falta de tres vueltas para el final de la carrera, en la que el español Adrián Huertas aspiraba a proclamarse campeón, una caída múltiple dejó a Viñales tirado en mitad de la pista, en plena trazada, y varios pilotos no pudieron evitarle.

La bandera roja ondeó en pista y se dieron por válidas las posiciones de la última vuelta, por lo que el holandés Jeffrey Buis se llevó la victoria e impidió el alirón de Huertas, séptimo. Poco después, el Mundial de Superbikes daba por cancelada toda la actividad en pista de este sábado.

Según confirmó la organización, Viñales sufrió graves lesiones en la cabeza y en el tórax. Los vehículos médicos llegaron al lugar de inmediato y el piloto fue atendido en pista y trasladado en ambulancia al centro médico del circuito, donde sucumbió a las heridas.