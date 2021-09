Gabriel Durán y Nicolas Limarieri se lucen en Felanitx

Con una inscripción bastante inferior a anteriores carreras tenía lugar el tercer meeting del campeonato balear de autocross bajo la organización de la Escudería Sant Salvador en el Circuit Parc Motor de Felanitx. La lluvia caída a primera hora de la mañana dejaba el trazado en condiciones muy delicadas, sobre todo para los turismos que en algunos momentos pasaron serios apuros para rodar.

Un total de once pilotos formaron la parrilla de turismos repartidos en las distintas categorías. La primera carrera estuvo marcada por el duelo entre Nicolás Limarieri (Peugeot 106) y Biel Bibiloni (Citroen Saxo) que conseguían distanciarse del pelotón encabezado por Raúl Riveiro (Peugeot 106) y Miguel Amengual (Citroen Saxo). No obstante Guillermo Huélamo hacía valer la potencia de su Lancia Integrale y saliendo desde atrás en la cuarta vuelta ya era tercero aunque no pudo dar caza a Limarieri y Bibiloni.

En la segunda carrera Guillermo Huélamo se colocaba primero en la arrancada manteniendo su liderato por delante de Nicolás Limarieri que podía controlar de nuevo a Biel Bibiloni. Raúl Riveiro se hacía con la cuarta posición al adelantar a Vicente Martorell (Audi TT). Muy cerca y casi en el mismo segundo cruzaban la meta Andrés Rodríguez y Toni Marí (Peugeot 106).

Con estos resultados Limarieri y Bibiloni se imponían en la División IIA siendo tercero Riveiro. Algo más atrás el ibicenco Andrés Rodríguez (Renault Clio) le ganaba la partida a Lautaro Limarieri (VW Golf) en la División II, mientras que Guillermo Huélamo hacía lo propio en la División I ante Vicente Martorell.

Ocho Car Cross en pista y muchas ansias de victoria. Así podemos resumir las mangas de los monoplazas. En la primera carrera Jaume Monserrat (Speed Car) se hacía con el liderato hasta que en la cuarta vuelta tenía que ceder ante la presión de Gabriel Durán que se hacía con la victoria final. Tras ellos asistimos a otro interesante duelo entre los Speed Car de Marc Salamanca y Jaume Escalas acabando tercero y cuarto respectivamente. Tras ellos la quinta posición era para Guillem Alou (Speed Car) hasta que en la quinta vuelta era adelantado por Juan P. Díaz (Semog) cerrando el pelotón Nuria Pons (Semog).

La segunda carrera seguía la misma tónica con Jaume Monserrat liderando la carrera hasta que en la tercera vuelta volcaba y pasaba el mando a Gabriel Durán. Por detrás aparecían en un pañuelo Guillem Alou, Jaume Escalas y Marc Salamanca, cerrando el pelotón algo más atrás Rafael Gelabert (Demon Car), Juan P. Díaz y Nuria Pons. La última vuelta fue de infarto y Guillem Alou y Jaume Escalas adelantaban a Gabriel Durán acabando las posiciones de podio en este orden.

CLASIFICACIÓN FINAL

DIVISIÓN IIA: 1. N. Limarieri (Peugeot 106), 50 ptos. 2. B. Bibiloni (Citroen Saxo), 44. 3. R. Riveiro (Peugeot 106), 40. 4. T. Marí (Peugeot 106), 36. 5. J. Oliver (Peugeot 106), 30. 6. M. Amengual (Citroen Saxo), 26.

DIVISIÓN II: 1. A. Rodríguez (Renault Clio), 50 ptos. 2. L. Limarieri (VW Golf), 44.

DIVISIÓN I: 1. G. Huélamo (Lancia D. Integrale), 50 ptos. 2. V. Martorell (Audi TT), 44.

CAR CROSS: 1. G. Durán (Semog), 45 ptos. 2. J. Escalas (Speed Car), 40. 3. G. Alou (Speed Car), 39. 4. M. Salamanca (Speed Car), 38. 5. J. P. Díaz (Semog), 32. 6. N. Pons (Semog), 26. 7. J. Monserrat (Speed Car), 22. 8. R. T. Gelabert (Demon Car), 22.