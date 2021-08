Augusto abre la vía de MotoGP

La parrilla de MotoGP para la próxima temporada podría contar con dos pilotos mallorquines, ya que al campeón del mundo, Joan Mir, se le podría unir Augusto Fernández si cristalizan las negociaciones con el equipo Petronas.

El piloto del Elf Marc VDS Racing Team ha reconocido «contactos» con la formación malaya para dar el salto a la categoría reina tras confirmarse el adiós de Valentino Rossi y el futuro ascenso de Franco Morbidelli con una Yamaha oficial.

«Hay contactos, no sé en qué posición estoy, está mi padre trabajando con Petronas. Soy uno de los veinte», aseguró Augusto Fernández en declaraciones a DAZN tras confirmar un gran regreso del parón vacacional con su segundo podio consecutivo en Moto2. «No sé si estoy ahí cerca o lejos, pero bueno, tampoco he querido saber mucho por ahora. No me quiero interesar muchísimo y me quiero centrar en las carreras. Tengo que hacer mi trabajo sobre la pista y eso ayudará a lo que venga», precisó el mallorquín teniendo en cuenta que apenas se ha superado el ecuador del curso en Moto2 y está dejándose ver entre los mejores tras un arranque de curso irregular.

El jefe del equipo Petronas, Razlan Razali, admitió que están sondeando el mercado y evaluando todas las opciones de la categoría intermedia. Petronas se ha quedado con sus dos libres con el mercado muy avanzado y el propio Razali apuntó los nombres de Joe Roberts, Marcel Schrötter, Marco Bezzecchi y Xavi Vierge. Fue la publicación alemana Speedweek la que presentó como alternativas al valenciano Aarón Canet y al propio Augusto.

Tanto el de Corbera como el palmesano se ajustan al perfil que busca la formación malaya, que ha descartado las contrataciones de pilotos veteranos como Andrea Dovizioso y aspira a concretar dos incorporaciones que garanticen hambre y juventud.

En el caso de Augusto Fernández se trata de su quinta temporada en Moto2 desde que se estrenó en el Mundial en la categoría intermedia en 2017. Tras llegar a pelear por el título en 2019, el mallorquín ha trazado una trayectoria irregular a lo largo de la pasada temporada y la presente, aunque sus últimos resultados -dos terceros en Assen y Spielberg- no sólo le han dado un impulso anímico sino que también han ratificado su potencial para tutear a la élite. Augusto es un deportista en mayúsculas y su progresión ha sido espectacular durante estos últimos años de ahí que no sea casualidad que la categoría GP sea su destino.