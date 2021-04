Joan Mir: «Ha sido un día movidito, pero con buenas sensaciones»

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, no pudo pasar de la decimotercera plaza el primer día de entrenamientos en el Ángel Nieto de Jerez, por lo que asumió que fue «un día bastante movidito, con algunos problemas pero con buenas sensaciones».

«Creo que he podido dar bastantes vueltas con neumático usado y esto me ha ayudado a encontrar unas sensaciones buenas, pero también he podido probar el intermedio delantero con calma, porque es un neumático un poco crítico para nosotros», explica Joan Mir.

«Estoy contento por eso y un poco disgustado con haber tenido algún problema para hacer el 'time attack' y no poder bajar el tiempo. Una lástima», lamenta Mir. «Al principio he tenido un problema con la electrónica que he podido solventar pues el 'anti wheelie' (control de levantada de la rueda delantera) no funcionaba del todo bien, ha sido algo puntual y lo hemos arreglado, pero luego, cuando hemos puesto el neumático, por alguna razón no tenía nada de agarre y no he podido mejorar», explicó el piloto de Suzuki.

«Tenemos que entender esta situación, porque hace que una cosa que podría ser fácil, que es entrar entre los diez primeros, pues se complica, pero mañana intentaremos mejorar en ese aspecto y esperemos no volver a tener aquí este problema», señaló Mir.

«Desde luego que empezar aquí en segunda fila, por ejemplo, es una ventaja muy grande y todos sabemos muy bien cómo funciona este circuito, hemos rodado todos muchísimo en esta pista y la conocemos a la perfección», reconoce Joan Mir, quien recalcó que «todo lo que puede ser ganar tiempo es tiempo que vale oro».

«Creo que no deberíamos tener muchos problemas y yo me he encontrado medianamente bien, aunque no se me ha visto mucho por arriba ya que iba con otros neumáticos, era diferente, y creo que mañana podremos dar un paso», aseguró convencido Joan Mir.