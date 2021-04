Joan Mir: «Miller tendría que ser sancionado»

El piloto mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, tras las dos carreras disputadas en Catar y ante el fin de semana del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, comienza a ver a los pilotos de Ducati y Yamaha como los rivales más serios para revalidar el título de la categoría reina.

«Creo que en Catar se pudo ver un poco que hay bastantes pilotos que pueden luchar por la victoria. En especial vimos a bastantes Ducati luchando delante porque Catar les iba muy bien. Pero también se ha visto que todos los demás estábamos ahí, por lo que quien sea capaz de mantener ese nivel en todos los circuitos será el que al final se lleve el gato al agua», reconoce Joan Mir en una entrevista de Estrella Galicia 0'0 para la Agencia EFE.

«Veo muy fuertes a los dos Yamaha oficiales y seguramente Morbidelli volverá a ser fuerte en Portimao, y veremos a ver», insistió al respecto Mir.

Al referirse a las posibilidades de su Suzuki GSX RR, Joan Mir explicó que ve la moto «bastante competitiva». «Está claro que el de Catar no era el circuito más favorable para nosotros, pero la moto ha demostrado tener un buen equilibrio y normalmente aquí en Europa, bueno, los primeros circuitos no son los mejores, como Portimao, Jerez y Le Mans, pero si logramos sobrevivir aquí haciendo buenos resultados será la clave para el resto de la temporada», afirmó el mallorquín.

«Tenemos que seguir evolucionando la moto. No nos podemos dormir. Tenemos que trabajar para mejorar mis sensaciones con la moto, mejorar la velocidad. Digamos que el equilibrio es bueno, pero hay que mejorar un poco en todas las áreas», continuó Mir sobre las necesidades de su Suzuki GSX RR.

En lo personal, Joan Mir reconoció tener que mejorar «en experiencia». «Creo que ésta me dará más velocidad, me dará la experiencia para ser más rápido y también para mejorar la velocidad a la hora de cambiar las cosas», agregó el de Palma. «Si logro ser lo suficientemente listo para coger las cosas buenas de lo que me vaya pasando iremos sumando», recalcó Mir.

Aunque la temporada no ha hecho más que comenzar, Joan Mir volvió a destacar que «como en todas las temporadas, lo más importante será la regularidad». «Lo más importante en cada carrera será puntuar, aunque está claro que algunas veces es más complicado sacar puntos porque igual la moto o el circuito no son favorables para nosotros», precisó.

«Es ahí donde tenemos que marcar las diferencias y, cuando las cosas no vayan bien, sacar de donde no hay para intentar estar siempre delante luchando por el podio», incidió al respecto.

Su incidente con el australiano Jack Miller en Losail se saldó sin ningún tipo de sanción y por ello Joan Mir sólo quiso aseverar que «esa maniobra estuvo fuera de los límites de la legalidad». «Digámoslo así. Y desde mi punto de vista tendría que ser sancionado, pero respeto lo que ha decidido Dirección de Carrera y sólo espero y deseo que no le pase a nadie más y que no haya más toques de estos».