Joan Mir critica y denuncia la peligrosa maniobra de Jack Miller

El incidente que protagonizaron Joan Mir y Jack Miller en el Gran Premio de Doha, cuando el australiano se lanzó contra la moto del mallorquín a la salida de una curva, fue el epicentro de la polémica tras la carrera disputada este domingo en el Circuito de Losail (Catar).

El balear, vigente campeón del mundo de MotoGP, denunció la peligrosidad de esa maniobra, a 200 kilómetros por hora, y reclamó que el otro piloto hubiera sido sancionado. «Lo que ha pasado con Jack es que en la curva 10 le he adelantado. No nos hemos tocado, pero hemos estado muy cerca, y le he hecho cambiar un poco la línea, es cierto que ha sido un adelantamiento un poco al límite. Me he disculpado, he sacado la pierna para disculparme, porque normalmente estos adelantamientos son al límite», explicaba el piloto balear.

«Luego, él se ha enfadado, porque supongo que no le gusta ver que no está rindiendo como se espera de él, y en la última curva me he colado un poco, y cuando he vuelto no es que me haya tirado a mitad de pista, me he ido muy pegadito a la izquierda, lo que hacemos todos cuando nos colamos en esa curva», añadía Mir, molesto y caliente por los hechos. «No me quiero encender, juzgad vosotros. En Suzuki haremos lo que creamos que es más acertado para que esta situación no se repita», aseguraba, abriendo la puerta a una posible reclamación posterior.

Y sobre el momento de la antideportiva acción de Miller, dijo: «Él (Miller) giró la cabeza, me vio, yo me fui hacia el piano, lo más lejos posible de su trayectoria, y él vino hacia mí y nos tocamos. Casi nos caemos en plena recta de meta. Fue muy arriesgado y peligroso. Creo que fue intencionado», prosiguió.

Y se mostró molesto y enfadado con las afirmaciones de Miller, que le acusó de tocarle tres veces antes del incidente. «¿Le he tocado tres veces? Que me explique esas tres veces», dijo desafiante. «La habrá tomado conmigo, venía acelerando para tocarse conmigo, esa situación pues se tiene que juzgar, no se puede repetir, ha sido peligrosísimo, en plena recta, con pilotos por detrás... no quiero ni pensarlo, ha sido pasando los límites. Si nos tiene que llamar Dirección de Carrera, espero que sí, pues ya lo explicaremos todo y ellos juzgarán. Mi opinión es clara», sentenció el vigente campeón del mundo y piloto de Suzuki.