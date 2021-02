Joan Mir: «Aún no merezco ser el favorito»

El campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir, ha culminado este martes su tercera serie de entrenamientos en el circuito de Llucmajor, donde ha dejado claro que no se ve como favorito al título de 2021. «Aún no me merezco ser el favorito», asegura el mallorquín, que sí se ve como «uno de los grandes rivales a batir» de cara a una temporada en la que quiere «ganar más» de lo que lo hizo el año pasado.

Aún con margen para trabajar aspectos físicos y técnicos hasta que lleguen los test de Losail a finales de marzo, el palmesano celebra pasar unos días en la Isla con los suyos y trabajar en un trazado que admite que le gusta mucho y que le permite ponerse a punto aunque no sea con la misma Suzuki con la que competirá.

Mir valora tener por delante «un reto importante como defender el título y su principal objetivo es «ser competitivo porque ya no vale hacer un top 5, ahora en cada carrera lucharemos por el podio o por ganar». Una de sus principales bazas asegura que será «el margen de mejora» que tiene su equipo y él mismo a sus 23 años.

El vigente campeón ve a Marc Márquez como el favorito a la victoria, pero está en desacuerdo con las declaraciones del catalán en las que decía que Mir se había hecho con el título «sin hacer nada del otro mundo». «Ya me gustaría hacer lo mismo y ganar. Es cierto que la media de victorias de un campeón suele ser de seis y nosotros ganamos una, pero también estuve más veces en el podio que el resto», ha analizado. En cualquier caso, también ha desvelado que uno de sus objetivos es «ganar el título con más victorias».

El balear ha asegurado que el hecho de haber situado su centro de operaciones habitual en Andorra responde a las facilidades que tiene para entrenar en diferentes circuitos ya sea en España o en el sur de Francia y la variedad de instalaciones de otras modalidades que tiene cerca.