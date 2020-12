Joan Mir: «La mejor terapia contra el coronavirus fue ganar el título»

El piloto mallorquín Joan Mir (Suzuki) no esconde que «mentalmente fue muy duro» el Mundial de Motociclismo de 2020 por la amenaza del coronavirus, que le obligaba a aislarse entre las carreras y a no poder «desconectar al cien por cien», aunque encontró como «mejor terapia» la conquista de un título que no duda que habría sido más complicado si hubiera estado Marc Márquez (Repsol Honda).

«Ganar el título ha sido la mejor terapia contra esto del coronavirus», expresó Mir a Europa Press tras un acto con Estrella Galicia. «Sabíamos que hacíamos un sacrificio de no ir a entrenar a algunos circuitos, a restaurantes, a pasear por el centro para no encontrarte gente y poder contagiarte, pero todo era por una buena causa y por luchar por ganar el título de MotoGP, que no tiene un valor calculable», añadió.

El balear reconoce que este título tiene un extra porque ha sido «diferente» y que «mentalmente fue muy duro». «Aparte del extra del coronavirus, después de una carrera me gusta desconectar e irme a casa y a veces no lo podíamos hacer y había esa fatiga menta de no poder desconectar al cien por cien. Creo que ha sido lo más duro para todos, hablé con algunos pilotos y a todos se nos hizo duro», admitió.

«Cada uno puede pensar lo que quiere, pero estoy seguro que si Marc hubiera estado habría ganado el campeonato», confesó el piloto de Suzuki sobre la ausencia del de Cervera. «Y si no, siendo realistas, habría estado muy cerca», subrayó.

En este sentido, Mir tiene claro que lo que «es seguro es que no hubieran ganado tantos pilotos porque él habría ganado más». «Si hubiera estado, habría ganado cuatro o cinco carreras, que ya habría quitado al resto. Pero, para mí, este año ha sido muy bonito tanto desde dentro como desde fuera de la pista y me ha gustado. Si miramos las fotos de los podios, todas varían mucho pero yo siempre estaba ahí y esa fue la clave», remarcó.

Para el campeón, es «difícil» señalar «un punto en concreto» del Mundial en el que se creyó de verdad que podía ganar el título, pero sí que le sorprendió su rendimiento en Austria «por lo competitivo y rápido» que fue en un circuito que no se ajustaba a la Suzuki. «Habíamos llegado a un nivel muy bueno y que éramos muy rápidos, pero que a ver hasta dónde podíamos llegar y a ver si es que sólo era rápido allí», aclaró.

«En Misano fuimos otra vez muy rápidos y en Aragón otra vez, y ya me di cuenta de que no era casualidad. A partir de ahí sí que dije que podíamos luchar por el título y lo teníamos cerca, y de hecho salimos de MotorLand Aragón líderes», apuntó el de Palma de Mallorca.

Finalmente, el español ve «raro» que los pilotos suban tan rápido a la categoría 'reina' en comparación con otras épocas, aunque cree que se debe a que antes no existían «diferencias» entre las categorías y un piloto podía «ganarse la vida en 125cc».

«Pero ahora creo que el escalón es más grande con MotoGP y si un piloto tiene la oportunidad, sube. También seguramente ahora mismo el formato del campeonato está dispuesto como para preparar a la gente para MotoGP y antes no era así, quizá», sentenció Joan Mir.