Joan Mir, retirado de la última carrera del campeonato por la electrónica

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP, ha explicado los motivos de su retirada del Gran Premio de Portugal de MotoGP al tener «un problema con la electrónica de la moto, debido a un impacto con otros pilotos».

«No sé si ha sido en el impacto con Bagnaia o con Zarco, pero se ha puesto a fallar el control de tracción y esto me ha hecho retirarme; no es la mejor forma de acabar el año, ni la que me hubiera gustado, pero así son las carreras. El toque con Bagnaia no ha sido una acción sucia por mi parte, pero sí que ha sido culpa mía y le pido disculpas», reconoce el campeón del mundo.

«El problema no es que me haya quedado completamente sin control de tracción, sino que me fallaba, y eso era lo peligroso, porque de repente tenía control y de repente no lo tenía, y cada vez se iba agravando más el problema con el desgaste de las ruedas. No ha sido el mismo problema de electrónica que tuve el día anterior y del que no puedo hablar», explica Joan Mir.

Mir no dudó en comentar el título de Albert Arenas, de quien dijo que le ha gustado mucho «ver las carreras, con ese extra de presión que se veía que tenían todos los pilotos. Ha sido una bonita carrera y Arenas ha sabido gestionar una carrera complicada, muy lenta».

«Le he dicho que había sido una carrera muy lenta y él me ha dicho que muy, muy lenta.

Eso ha permitido llegar a muchos pilotos de atrás y ha sido un poco caos, pero lo ha sabido gestionar muy bien y también ha tenido suerte, porque para mí en la última vuelta ha perdido un poco los nervios, pero ha cumplido el objetivo y menos mal que no se ha caído, porque ha estado cerca», comenta Mir.

«El viernes teníamos la moto más o menos puesta a punto, pero unos problemas el sábado nos hicieron ir en la dirección equivocada y hoy unos problemas con la electrónica con el toque con otro piloto, pero me quedo con las dos primeras vueltas y estoy satisfecho, porque me lo he pasado bien, pero luego ha sido un desastre», reconoce el campeón del mundo de MotoGP.

Y, para el futuro, Joan Mir señaló que «una cosa que quiero conservar es la gestión de decisiones bajo presión y quiero mejorar la calificación y la velocidad, ser más rápido todavía con este paquete. Creo que tenemos margen de mejora».

«Viendo que no se puede cambiar el motor, la parte que se puede mejorar es el chasis y la electrónica. Eso es lo que pido que mejoren, para tener un paquete aún más competitivo y ganar velocidad. Tener una moto más rápida», agrega Mir sobre lo que quiere para el futuro.